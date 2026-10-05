Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD) vừa công bố thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo phương án được doanh nghiệp công bố, ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách cổ đông được hưởng quyền là 20/10/2026.

TLD dự kiến phát hành 3.887.067 cổ phiếu phổ thông, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá đạt 38,8 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Đây là phương án phân phối lợi nhuận dưới hình thức cổ phiếu thay vì chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cổ đông.

Trước đợt phát hành, TLD có 77.741.356 cổ phiếu đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ. Doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 3.887.067 cổ phiếu, qua đó nâng tổng số cổ phiếu lưu hành lên 81.628.423 đơn vị sau khi hoàn tất phương án.

TLD sắp phát hành gần 3,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức (Ảnh minh họa).

Sau khi công bố phương án phát hành, cổ phiếu TLD cũng ghi nhận thanh khoản tăng trong phiên giao dịch ngày 5/10. Theo đó, mã cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đạt mức 8.060 đồng/cổ phiếu, giảm 10 đồng, tương đương 0,12% so với phiên trước.

Với 77,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, nếu đợt phát hành gần 3,9 triệu cổ phiếu hoàn tất theo kế hoạch, số lượng cổ phiếu của TLD sẽ tăng lên hơn 81,6 triệu đơn vị. Điều này đồng nghĩa vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ hơn 777,4 tỷ đồng lên hơn 816,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phương án trả cổ tức được TLD đưa ra sau khi doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, TLD ghi nhận doanh thu thuần hơn 263 tỷ đồng, giảm 23.6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế còn gần 3.9 tỷ đồng, giảm 55.6%. Nguyên nhân dẫn đến sụt giảm do TLD phát sinh hoạt động kinh doanh và ghi nhận doanh thu từ việc cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật tại 2 dự án: Cụm Công nghiệp Song Phượng xã Đan Phượng, Hà Nội và Cụm Công nghiệp Hồng Dương xã Dân Hòa, Hà Nội.