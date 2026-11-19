Quang cảnh Hội thảo về Quản trị công ty theo nguyên tắc của OECD tại điểm cầu Trụ sở Tập đoàn TKV

Ngày 17/11/2026, Tập đoàn tổ chức Hội thảo về Quản trị công ty theo nguyên tắc của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trụ sở Tập đoàn (Hà Nội), kết nối với Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh và các điểm cầu công ty con, đơn vị trực thuộc.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Hải Bình phát biểu khai mạc và chủ trì hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Hải Bình nhấn mạnh, hội thảo diễn ra trong bối cảnh TKV đang đứng trước yêu cầu mới về đổi mới mô hình quản trị, cơ cấu lại doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2026 - 2030. Việc áp dụng nguyên tắc quản trị OECD trở thành yêu cầu bắt buộc và định hướng lớn đối với doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 136-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng, đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng các nguyên tắc này.

Bên cạnh đó, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025 đã mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, đòi hỏi TKV phải nâng cao năng lực quản trị nội bộ, phân định rõ quyền hạn đi đôi với trách nhiệm, tăng cường kiểm soát rủi ro và minh bạch thông tin. Phó Tổng giám đốc Trần Hải Bình lưu ý, việc vận dụng các nguyên tắc OECD phải thực hiện có chọn lọc, tuân thủ pháp luật Việt Nam, phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính rườm rà. Theo đó đề nghị hội thảo tập trung vào 4 mục tiêu trọng tâm: thống nhất nhận thức về bản chất và giá trị của quản trị theo chuẩn mực OECD; làm rõ các nội dung cốt lõi dành cho doanh nghiệp nhà nước; nhận diện sơ bộ các vấn đề đặt ra đối với công tác quản trị hiện nay tại TKV; từ đó thống nhất cách tiếp cận và các bước triển khai tiếp theo để xây dựng lộ trình áp dụng trước năm 2030.

Tại hội thảo, đại diện các chuyên gia từ EY Việt Nam đã trình bày tổng quan về Bộ nguyên tắc quản trị công ty G20/OECD và Hướng dẫn quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước; phân tích bối cảnh, xu hướng đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước trên thế giới và tại Việt Nam, đồng thời trao đổi về lộ trình khảo sát, đánh giá mức độ áp dụng tại TKV.

Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Trần Văn Cừ đánh giá cao vai trò và tính cấp thiết của việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực OECD, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn trong giai đoạn mới. Thời gian qua TKV và các đơn vị thành viên đã từng bước xây dựng và vận hành tương đối đồng bộ hệ thống quy chế quản trị nội bộ, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục rà soát, đánh giá khách quan để nhận diện rõ những nội dung cần hoàn thiện phù hợp với đặc thù doanh nghiệp nhà nước. Thành viên Hội đồng thành viên Trần Văn Cừ đề nghị các ban chuyên môn và các đơn vị tích cực, thẳng thắn trao đổi, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn EY Việt Nam trong quá trình khảo sát, đánh giá thực trạng, làm cơ sở xây dựng lộ trình áp dụng các nguyên tắc quản trị của OECD một cách đồng bộ, khả thi và hiệu quả tại TKV.