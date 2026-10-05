TKV: Tiêu thụ trên 38,7 triệu tấn than trong 9 tháng đầu năm 2026

Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 10/2026 tại điểm cầu Trụ sở Tập đoàn TKV

Ngày 02/10/2026, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vũ Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 10/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và Trung tâm Điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV trong tháng 9 và quý III/2026 chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi. Thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến hoạt động khai thác; nhu cầu huy động than cho sản xuất điện giảm; giá nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng, trong khi một số thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản còn vướng mắc. Lĩnh vực sản xuất điện cũng bị ảnh hưởng khi 10/13 tổ máy nhiệt điện thực hiện sửa chữa định kỳ.

Trong bối cảnh đó, TKV và các đơn vị tập trung duy trì sản xuất, tiêu thụ, tăng cường quản trị chi phí và tháo gỡ khó khăn, qua đó cơ bản giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiêu thụ than tăng 15,8% so với cùng kỳ

Riêng trong tháng 9, TKV sản xuất 2,70 triệu tấn than nguyên khai và 3,14 triệu tấn than sạch thành phẩm; bóc xúc 8,68 triệu m³ đất đá và đào 23.378,85 m lò.

Sản lượng than tiêu thụ trong tháng đạt 4,19 triệu tấn, bằng 112,3% kế hoạch tháng. Trong đó, than cấp cho sản xuất điện đạt 3,07 triệu tấn, than xuất khẩu đạt 277 nghìn tấn; than nhập khẩu đạt 667 nghìn tấn.

Lũy kế 9 tháng, toàn Tập đoàn sản xuất 27,64 triệu tấn than nguyên khai, bằng 75% kế hoạch năm; than sạch thành phẩm đạt 28,89 triệu tấn, bằng 78,8% kế hoạch. Khối lượng đất đá bóc xúc đạt 87,62 triệu m³, mét lò đào đạt 209.168,8 m.

Đáng chú ý, sản lượng than tiêu thụ đạt 39,05 triệu tấn, bằng 78,1% kế hoạch năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, than cấp cho các nhà máy nhiệt điện đạt 31,69 triệu tấn, tăng 11,5%; than xuất khẩu đạt 1,18 triệu tấn. Khối lượng than nhập khẩu đạt 8,86 triệu tấn.

Các lĩnh vực sản xuất khác tiếp tục được duy trì. Sản lượng alumin quy đổi đạt 1,05 triệu tấn, tiêu thụ đạt 1,03 triệu tấn; sản lượng điện đạt 7.902,19 triệu kWh; đồng tấm đạt 22.256 tấn và thuốc nổ đạt 52.320 tấn.

Cùng với duy trì sản xuất và tiêu thụ, các chỉ tiêu tài chính của TKV trong 9 tháng tiếp tục bám sát kế hoạch năm. Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 139.660 tỷ đồng, bằng 81,4% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.094 tỷ đồng, tương đương 99,9% kế hoạch năm.

Số nộp ngân sách Nhà nước đạt 20.042 tỷ đồng, bằng 83,8% kế hoạch. Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt 9.159 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm.

Tiền lương bình quân của người lao động đạt 19,87 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,3% kế hoạch năm.

Theo đánh giá của Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn tại Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 10/2026 ngày 2/10, kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng tạo cơ sở để Tập đoàn triển khai các mục tiêu quý IV và chuẩn bị kế hoạch năm 2027.

Phấn đấu doanh thu cả năm đạt 180.000 tỷ đồng

Trong quý IV/2026, TKV đặt kế hoạch tiêu thụ 12,45 triệu tấn than, qua đó phấn đấu đưa sản lượng than tiêu thụ cả năm lên 51,50 triệu tấn. Tập đoàn đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 180.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 6.500 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 24.500 tỷ đồng và giá trị đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến đạt 13.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành các mục tiêu này, Tổng Giám đốc TKV yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ phương án sản xuất, tiêu thụ; nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật, sàng tuyển và pha trộn than, bảo đảm đủ nguồn cung cho các hộ tiêu thụ.

Cùng với đó, các ban chuyên môn tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp phép mỏ; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và khẩn trương hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027.

Triển khai nhiệm vụ quý IV/2026, Tổng giám đốc Tập đoàn TKV yêu cầu toàn Tập đoàn quyết liệt đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, đặt mục tiêu hoàn thành ở mức xuất sắc các nhiệm vụ được cấp trên giao. Các đơn vị cần rà soát kỹ phương án sản xuất và tiêu thụ, nâng cao vai trò của công tác kỹ thuật, sàng tuyển, pha trộn, tuyệt đối không để thiếu than cho các hộ tiêu thụ.

Các Ban chuyên môn cần bám sát các Bộ, ngành để tháo gỡ vướng mắc về các thủ tục cấp phép mỏ; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch năm 2027. Song song đó, cần đặc biệt quan tâm công tác an toàn lao động mùa hanh khô; làm tốt công tác tư tưởng và sắp xếp tổ chức tại các đơn vị sau sáp nhập; tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất.