TKV tập trung tháo gỡ vướng mắc cho Dự án Nhà máy sản xuất Amoniac

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì chương trình làm việc

Tại buổi làm việc, Đại diện đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đã trình bày các phương án kỹ thuật và lựa chọn công nghệ cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amoniac. Theo đó, đơn vị tư vấn đã làm việc đánh giá với 20 nhà cung cấp công nghệ trên thế giới để tìm ra mô hình tối ưu và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho nhà máy với quy mô công suất 90.000 tấn/năm. Báo cáo đi sâu phân tích những vấn đề cốt lõi về các kịch bản công suất thiết kế, tổng mức đầu tư dự kiến, bài toán cung - cầu nguyên liệu, đánh giá chi tiết năng lực cạnh tranh của sản phẩm Amoniac trên thị trường trước áp lực từ các nguồn cung khác.

Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo công tác thẩm định và tối ưu hoá dự án

Phát biểu tại chương trình làm việc, Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị cần đánh giá thực chất, kỹ lưỡng dây chuyền công nghệ và hiệu quả kinh tế tổng thể của dự án. Đồng thời chỉ đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn không chỉ dừng ở bước thẩm định, mà phải sâu sát, trực tiếp đồng hành cùng chủ đầu tư MICCO để rà soát thủ tục pháp lý, tối ưu hoá các phương án kỹ thuật, đảm bảo dự án có tính khả thi và sức cạnh tranh cao nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại chương trình làm việc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân lưu ý các đơn vị cần linh hoạt, đổi mới phương pháp làm việc trong công tác quản lý và điều hành dự án. Đề nghị các ban chuyên môn Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường đồng hành và hỗ trợ tối đa cho cơ sở; chủ động làm việc trực tiếp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn để rà soát kỹ quy trình, cùng tìm hướng giải quyết với phương châm 'vướng ở đâu, tháo gỡ ở đó', đảm bảo hài hòa giữa việc đẩy nhanh tiến độ và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân phát biểu kết luận

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân khẳng định tầm nhìn chiến lược của dự án trong việc tự chủ nguồn cung Amoniac lâu dài, phục vụ sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững của TKV. Quá trình triển khai dự án phải đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, môi trường và tận dụng tối đa lợi thế sẵn có. Do đó đề nghị MICCO cùng đơn vị tư vấn và các ban liên quan tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia tại chương trình làm việc, khẩn trương rà soát, tháo gỡ các hạng mục còn vướng mắc để hoàn thiện hồ sơ dự án, báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn vào cuối tháng 9/2026.