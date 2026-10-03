TKV tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp, luyện kim tại Cao Bằng

Ngày 2/10, tại phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết Chiến dịch cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha giai đoạn 1 khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa; đồng thời khởi động Dự án đầu tư dây chuyền cán thép tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng và Dự án Cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa.

Lễ tổng kết Chiến dịch cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha giai đoạn 1 khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa và khởi động Dự án đầu tư dây chuyền cán thép tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, Dự án Cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa. Ảnh: TKV.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: TKV.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án đầu tư dây chuyền cán thép tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng và Dự án Cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa. Ảnh: TKV.

Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, tạo nền tảng cho sản xuất

Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa được phát động ngày 25/8/2026 với phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”.

Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh Cao Bằng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt gồm 12 thành viên trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, điều phối và giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Phường Tân Giang thành lập 4 tổ công tác bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động nhân dân và tổ chức giao ban hằng ngày.

Sau hơn 40 ngày triển khai quyết liệt, đồng bộ, chiến dịch cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Đến ngày 30/9, 443/443 hộ đã hoàn thành kiểm đếm, niêm yết, thẩm định, đạt 100%; 440/443 hộ được phê duyệt phương án; 411/443 hộ đã được chi trả tiền bồi thường; 434/443 hộ bàn giao mặt bằng, đạt trên 98%.

Tổng diện tích bàn giao đạt 207.389/210.000 m², tương đương 98,8%. Công tác di dời mồ mả được triển khai phù hợp với phong tục, tín ngưỡng của nhân dân.

Kết quả trên có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất của Công ty CP Gang thép Cao Bằng và định hướng phát triển lĩnh vực khoáng sản, luyện kim của TKV tại địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Thành viên HĐTV Tập đoàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân. Ảnh: TKV.

Theo lãnh đạo TKV, việc cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha giai đoạn 1 khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa tạo điều kiện để Công ty CP Gang thép Cao Bằng tổ chức bóc đất, khai thác quặng trong thời gian tới, qua đó góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.

TKV thúc đẩy chuỗi sản xuất từ quặng sắt đến thép

Không chỉ tháo gỡ mặt bằng để phục vụ khai thác nguyên liệu, TKV đang từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị từ khai thác quặng sắt đến sản phẩm thép chế biến sâu tại Cao Bằng.

Điểm nhấn tại sự kiện là việc khởi động Dự án đầu tư dây chuyền cán thép tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng do Tổng công ty Khoáng sản - TKV làm chủ đầu tư.

Dự án có công suất thiết kế khoảng 70.000 - 80.000 tấn sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý III/2028.

Dây chuyền được định hướng tận dụng nguồn phôi thép và hạ tầng hiện có để sản xuất thép SVP, thanh ray chuyên dụng, góp phần chủ động nguồn vật tư phục vụ sản xuất, đặc biệt là vật tư chống lò của TKV.

Việc đầu tư dây chuyền cán thép được kỳ vọng tạo thêm bước tiến trong quá trình nâng cao giá trị tài nguyên quặng sắt, mở rộng chuỗi sản xuất và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ trên địa bàn.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng TKV đang triển khai tại Cao Bằng: khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng cường chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thêm dự án phục vụ hoạt động khai khoáng

Cùng với dây chuyền cán thép, Dự án Cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa do Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin làm chủ đầu tư cũng được khởi động.

Dự án gồm 2 nhà kho với tổng sức chứa 80 tấn, tổng mức đầu tư khoảng 28,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành từ quý IV/2027.

Theo kế hoạch, dự án có khả năng cung ứng thuốc nổ từ 1.000 - 1.600 tấn/năm, phục vụ hoạt động khai khoáng, giao thông và nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sự hiện diện đồng thời của các dự án trong chuỗi khoáng sản, luyện kim và dịch vụ công nghiệp cho thấy định hướng đầu tư của TKV tại Cao Bằng không chỉ tập trung vào khai thác tài nguyên mà còn hướng tới hình thành chuỗi sản xuất đồng bộ, nâng cao giá trị gia tăng và tăng tính chủ động về nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất.

Đồng hành cùng địa phương, chăm lo đời sống người dân

Trong quá trình triển khai các dự án, TKV và các đơn vị thành viên cũng phối hợp với địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng.

Các lực lượng của địa phương và Công ty CP Gang thép Cao Bằng đã huy động hơn 700 lượt người, 365 chuyến xe hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản, trong đó ưu tiên người cao tuổi, hộ neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công tác chuẩn bị tái định cư, tái an táng được triển khai đồng bộ.

Tại chương trình, Công ty CP Gang thép Cao Bằng trao 500 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc thù trong vùng dự án, góp phần giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống sau giải phóng mặt bằng.

Công ty CP Gang thép Cao Bằng trao 500 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc thù trong vùng dự án. Ảnh: TKV.

Cùng với đó, UBND tỉnh Cao Bằng và UBND phường Tân Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu có thành tích trong Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của các lực lượng tham gia cũng như sự đồng thuận, chia sẻ của người dân trong vùng dự án.

UBND tỉnh Cao Bằng và UBND phường Tân Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch. Ảnh: TKV.

Mở ra giai đoạn phát triển mới

Từ kết quả giải phóng mặt bằng đến việc khởi động các dự án đầu tư mới, Cao Bằng đang cùng TKV tạo thêm nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực khoáng sản và luyện kim trên địa bàn.

Đồng chí Lê Hải Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị TKV, tổng công ty và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn, và đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Ảnh: TKV.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đề nghị TKV, các tổng công ty và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và phấn đấu rút ngắn ít nhất một quý so với kế hoạch; đồng thời sớm hình thành các sản phẩm thép chế biến sâu, từng bước mở rộng chuỗi sản xuất và hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ.

Về phía TKV, yêu cầu đặt ra đối với các dự án là xây dựng tiến độ chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và chi phí; lựa chọn công nghệ phù hợp, bảo đảm an toàn, môi trường và hiệu quả đầu tư.

TKV cũng định hướng các đơn vị ưu tiên sử dụng lao động, dịch vụ và vật tư tại địa phương khi đáp ứng yêu cầu, qua đó góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp cho ngân sách địa phương. Tập đoàn sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ để các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Việc cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa và khởi động các dự án mới tiếp tục khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành giữa tỉnh Cao Bằng và TKV, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên gắn với chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng. Ảnh: TKV.

Có thể thấy, việc cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa cùng việc khởi động hai dự án mới tiếp tục củng cố sự phối hợp giữa TKV và tỉnh Cao Bằng, đồng thời tạo tiền đề để phát huy nguồn lực khoáng sản theo hướng khai thác hợp lý, chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và gắn hoạt động sản xuất với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.