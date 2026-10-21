TKV tăng tốc sản xuất, tiêu thụ than, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Công nhân Công ty than Hà Lầm trong ca sản xuất. (Ảnh: YẾN NGHĨA)

Qua đó, TKV góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho nền kinh tế, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố Quảng Ninh.

Giữ nhịp tăng trưởng

Các đơn vị trong ngành than đang trong đợt cao điểm thi đua 90 ngày đêm, tập trung tăng sản lượng, nâng cao năng suất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hơn 13% của Quảng Ninh.

Đây chính là giai đoạn nước rút để các đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất năm 2026. Những ngày giữa tháng 10, tận dụng thời tiết thuận lợi cho sản xuất, nhịp độ lao động tại các khai trường thuộc Công ty cổ phần than Đèo Nai-Cọc Sáu diễn ra hết sức khẩn trương. Máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động tối đa; các ca sản xuất được xây dựng kế hoạch chi tiết tới từng ngày.

Ông Đinh Thái Bình, Phó Giám đốc công ty cho biết: Trong quý IV, Đèo Nai-Cọc Sáu phấn đấu sản xuất hơn 500.000 tấn than, đưa sản lượng khai thác cả năm lên khoảng 2,1 triệu tấn. Để hoàn thành mục tiêu, công ty tập trung điều hành sản xuất, khai thác hiệu quả thiết bị, chủ động xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình khai thác, nhằm hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất năm 2026.

Là đơn vị khai thác than hầm lò đạt sản lượng cao nhất TKV, năm 2026, Công ty cổ phần than Vàng Danh đặt mục tiêu sản xuất hơn 4,42 triệu tấn than nguyên khai. Công ty bám sát tiến độ chuyển diện lò chợ, chuẩn bị diện khai thác mới, trong đó có lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ tại vỉa 5 khu II; duy trì các lò chợ sử dụng giàn chống ZRY và phát huy năng lực máy đào lò để bảo đảm diện sản xuất.

Ở khâu vận tải, công ty tự động hóa các tuyến lò chợ, cơ giới hóa xúc bốc, vận tải mỏ; củng cố tuyến vận tải chính tại giếng nghiêng mức +110/-200 và đường lò xuyên vỉa mức -175.

Công ty cũng tập trung đào lò kết nối thông gió khu III-IV, đưa trạm quạt +230 vào hoạt động, duy trì hệ thống giám sát khí mỏ tự động và từng bước tự động hóa trạm quạt, trạm bơm thoát nước. Các giải pháp này vừa hỗ trợ tăng sản lượng, vừa cải thiện điều kiện làm việc, giữ an toàn cho người lao động.

Bốc xúc than tiêu thụ tại Công ty tuyển than Cửa Ông. (Ảnh: YẾN NGHĨA)

Tại Công ty tuyển than Cửa Ông, trong đợt cao điểm thi đua 90 ngày đêm quý IV, công ty đã xây dựng kế hoạch với những mục tiêu chi tiết, cụ thể. Theo đó, phấn đấu sàng tuyển hơn 2,6 triệu tấn than sạch, tiêu thụ hơn 2,3 triệu tấn trong quý IV, dự kiến sản lượng than tiêu thụ cả năm đạt gần 12 triệu tấn, vượt gần 2 triệu tấn so kế hoạch đầu năm.

Với khối lượng rất lớn này, đòi hỏi các khâu tiếp nhận, sàng tuyển, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ phải được phối hợp chặt chẽ. Do vậy, công ty duy trì thiết bị hoạt động ổn định, hạn chế thời gian dừng máy, kiểm soát chất lượng than và chủ động phương án tiêu thụ.

Theo thống kê, trong 9 tháng qua, toàn Tập đoàn TKV đã sản xuất 27,7 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ hơn 39 triệu tấn, đạt 78,3% kế hoạch năm và bằng 116,6% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, riêng than cấp cho các nhà máy điện đạt 31,6 triệu tấn, bằng 111% so cùng kỳ; than xuất khẩu gần 1,2 triệu tấn, tăng mạnh so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 8,86 triệu tấn…

Đáp ứng tiêu thụ, TKV đã đẩy mạnh sản xuất với sản lượng than nguyên khai khai thác đạt gần 28 triệu tấn, bằng 75,5% so kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy sự chủ động của TKV trong cân đối nguồn cung, đẩy mạnh tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu than cho sản xuất điện và các ngành kinh tế.

Sản xuất hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên

Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam đánh giá, quý IV là giai đoạn tăng tốc, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026. Trên cơ sở kết quả 9 tháng, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành, tận dụng điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, chế biến và tiêu thụ than, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

"Các đơn vị cần kiểm soát chặt chất lượng than nguyên khai, ưu tiên nhân lực cho đào lò, nâng cao năng suất và bảo đảm tiến độ các công trình mỏ; đồng thời bám sát nhu cầu nhận than của các nhà máy nhiệt điện để chủ động cân đối nguồn cung, tăng cường chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than, đáp ứng kịp thời yêu cầu về sản lượng, chủng loại và chất lượng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tiêu thụ cả năm", lãnh đạo TKV yêu cầu.

Kết quả sản xuất 9 tháng và kế hoạch quý IV cho thấy, ngành than đã tạo được nền tảng vững chắc, thuận lợi để tăng tốc trong những tháng cuối năm. Căn cứ nhu cầu than phục vụ sản xuất điện và nhu cầu tiêu thụ than của khách hàng và xuất khẩu, trong quý IV/2026, dự kiến nhu cầu than tiêu thụ gần 15 triệu tấn; kế hoạch sản xuất than nguyên khai gần 9 triệu tấn.

Cả năm 2026, sản lượng than sạch ước đạt khoảng 36,9 triệu tấn, tăng gần 2 triệu tấn so kế hoạch đầu năm. Mục tiêu tăng sản lượng than sạch có ý nghĩa quan trọng khi nhu cầu than phục vụ sản xuất điện và các ngành kinh tế tiếp tục đặt ra yêu cầu cung ứng ổn định.

Công nhân Công ty than Mông Dương khai thác than trong lò chợ. (Ảnh: YẾN NGHĨA)

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, TKV đặt yêu cầu tăng thêm khoảng 1,5-2 triệu tấn than sạch từ các nguồn. Bên cạnh duy trì sản lượng than nguyên khai, TKV đẩy mạnh chế biến, thu hồi than sạch để bổ sung nguồn cung và nâng hiệu quả sản xuất.

Trong những tháng cuối năm, các đơn vị rà soát, điều hành theo điều kiện thực tế và khả năng cung ứng của từng nguồn; các đơn vị khai thác lộ thiên tập trung nâng sản lượng than sạch. Năm 2026, Tập đoàn phấn đấu đạt doanh thu gần 184.500 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 5.000 tỷ đồng; nộp ngân sách cho Quảng Ninh hơn 16.400 tỷ đồng.

Đây là nguồn lực quan trọng đối với kinh tế thành phố Quảng Ninh, không chỉ tạo giá trị sản xuất mà còn đóng góp lớn cho ngân sách, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động. Vì thế, yêu cầu của lãnh đạo Tập đoàn TKV đặt ra cho các đơn vị trong chặng cuối năm không chỉ là tăng sản lượng mà còn phải tổ chức sản xuất hiệu quả, kiểm soát chi phí, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm tài nguyên.

Để tạo dư địa sản xuất lâu dài, giai đoạn 2026-2030, TKV triển khai 18 dự án khai thác than, gồm 13 dự án đang đầu tư và 5 dự án trong giai đoạn chuẩn bị. Trong số đó, có các dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng, khai thác than lộ thiên cụm mỏ Cọc Sáu-Đèo Nai, khai thác hầm lò khu Tân Yên-Đông Tràng Bạch. Khi khai thác được kết nối với sàng tuyển, chế biến, vận tải và kho cảng, năng lực cung ứng than sẽ tiếp tục được nâng lên.

“Từ việc chuẩn bị diện khai thác, nâng hiệu quả từng khâu sản xuất đến thúc đẩy các dự án mới, TKV đang cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng bằng sản lượng và hiệu quả kinh doanh. Giữ vững nhịp sản xuất trong những tháng cuối năm sẽ giúp Tập đoàn tăng đóng góp cho Quảng Ninh, đồng thời bảo đảm nguồn than phục vụ nền kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia”, ông Nguyễn Huy Nam, Phó Tổng Giám đốc TKV khẳng định.