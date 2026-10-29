TKV tăng tốc sản xuất, nhiều chỉ tiêu 10 tháng vượt tiến độ

Chủ động nguồn than, duy trì nhịp độ sản xuất

Trong tháng 10, TKV triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến chuỗi cung ứng năng lượng, giá nhiên liệu, chi phí vận tải và vật tư.

Yêu cầu bảo đảm nguồn than cho sản xuất điện trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, cùng nhu cầu tiếp nhận than tăng tại một số nhà máy nhiệt điện, đặt ra yêu cầu Tập đoàn phải chủ động cân đối sản lượng khai thác trong nước, nhập khẩu, pha trộn và tiêu thụ.

Thời tiết tương đối thuận lợi tạo điều kiện đẩy mạnh khai thác than. Tuy nhiên, tại khu vực Nhân Cơ - Lâm Đồng, mưa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác quặng và vận hành nhà máy tuyển. Trong lĩnh vực khoáng sản, giá bán một số kim loại màu, đặc biệt là đồng tấm, duy trì ở mức thuận lợi; trong khi tiến độ cấp phép thăm dò, khai thác và triển khai đầu tư tại một số mỏ vẫn gặp khó khăn do vướng mắc trong điều chỉnh quy hoạch.

Trước những yếu tố tác động đan xen, các đơn vị trong toàn Tập đoàn thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, tập trung nguồn lực đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ. Phong trào thi đua lao động được triển khai sôi nổi, thiết thực, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Các chỉ tiêu sản xuất chủ lực vượt kế hoạch

Trong tháng 10, nhiều chỉ tiêu sản xuất chủ lực của TKV đạt kết quả tích cực. Các chỉ tiêu chủ yếu như: than nguyên khai, than thành phẩm, bóc đất và đào lò đều vượt kế hoạch tháng.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, than tiêu thụ tăng khoảng 20,0% so với cùng kỳ. Cụ thể: Than nguyên khai sản xuất tháng 10 ước đạt 3,04 triệu tấn; bằng 103,8% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 30,78 triệu tấn.

Than thành phẩm sản xuất tháng 10 ước đạt 3,56 triệu tấn; bằng 104,1% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 31,77 triệu tấn.

Than tiêu thụ tháng 10 ước đạt 4,51 triệu tấn, bằng 104,4% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 44,06 triệu tấn.

Trong đó, than cấp cho sản xuất điện tháng 10 ước đạt 3,53 triệu tấn, bằng 109,5% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 35,44 triệu tấn…

Khối lượng bóc đất đá tháng 10 ước đạt 11,25 triệu m³, bằng 107,2% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 98,24 triệu m³. Mét lò đào tháng 10 ước đạt 25.385,0m, bằng 104,5% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 234.903,34 m.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khoáng sản trong tháng 10 cơ bản ổn định. Alumin sản xuất tháng 10 ước đạt 135,0 nghìn tấn; bằng 100,7% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 1.176,96 nghìn tấn. Tiêu thụ tháng 10 ước đạt 177,13 nghìn tấn, bằng 141,1% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 1.151,83 nghìn tấn.

Sản xuất tinh quặng đồng tháng 10 ước đạt 10.546,8 tấn; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 91.196,8 tấn. Tiêu thụ tinh quặng đồng tháng 10 ước đạt 2.000 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 28.181 tấn.

Sản xuất đồng tấm tháng 10 ước đạt 3.346 tấn, bằng 101% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 25.586 tấn. Tiêu thụ tháng 10 ước đạt 2.600 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 24.592,2 tấn.

Sản xuất kẽm thỏi tháng 10 ước đạt 675 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 7.276,4 tấn. Tiêu thụ tháng 10 ước đạt 600 tấn; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 7.181 tấn…

Sản lượng điện sản xuất tháng 10 năm 2026 ước đạt 845,8 triệu kWh; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 8.739,3 triệu kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Sản xuất thuốc nổ tháng 10 ước đạt 7.000 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 59.263,8 tấn. Cung ứng thuốc nổ tháng 10 ước đạt 10.000 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 83.610 tấn…

Doanh thu đạt hơn 90% kế hoạch năm

Kết quả sản xuất và tiêu thụ tích cực góp phần duy trì đà tăng trưởng doanh thu của TKV. Tháng 10/2026, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 16.080 tỷ đồng, bằng 112,2% kế hoạch.

Lũy kế 10 tháng, doanh thu đạt khoảng 156.061 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 110,0% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 21.765 tỷ đồng. Doanh thu đạt 90,9% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận tăng 9,8% so với kế hoạch năm; số nộp ngân sách đạt 91,0% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, TKV tiếp tục chú trọng công tác quản trị, tài chính và chuyển đổi số. Một số thủ tục liên quan đến đóng cửa mỏ, thu hồi khoáng sản và đất đai có chuyển biến tích cực. Tập đoàn duy trì việc làm, tiền lương và các chế độ đối với người lao động; đồng thời quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Chủ động nguồn lực, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm

Dự báo trong tháng 11/2026, tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Giá nhiên liệu và một số vật tư đầu vào duy trì ở mức cao có thể gây áp lực lên chi phí sản xuất, đầu tư. Trong khi đó, giá một số kim loại như đồng, vàng, kẽm vẫn ở mức cao.

Nhu cầu than cho sản xuất điện trong những tháng cuối năm và đầu năm 2027 dự báo tăng, TKV tiếp tục thực hiện yêu cầu của Chính phủ bảo đảm an ninh năng lượng; chủ động nguồn than, năng lực pha trộn, cảng bến, kho bãi và phương tiện giao nhận. Trong khi đó, thời tiết miền Bắc chuyển dần sang hanh khô; tình hình mưa bão có khả năng diễn biến khó lường, nhất là khu vực miền Trung, Tây Nguyên…

Trước yêu cầu nhiệm vụ những tháng cuối năm, TKV xác định tập trung điều hành quyết liệt, bố trí nguồn lực hợp lý, đẩy nhanh tiến độ sản xuất nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Công tác an toàn sản xuất và bảo đảm thu nhập cho người lao động tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Trong tháng 11, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai, 3,54 triệu tấn than thành phẩm và tiêu thụ 4,27 triệu tấn than. Đối với lĩnh vực khoáng sản, Tập đoàn phấn đấu sản xuất 139.000 tấn alumin quy đổi, tiêu thụ 154.890 tấn; sản xuất 13.469 tấn tinh quặng đồng, 3.200 tấn đồng tấm và 675 tấn kẽm thỏi. Sản lượng phôi thép dự kiến đạt 17.152 tấn.

Ở các lĩnh vực khác, TKV đặt kế hoạch sản xuất 1.025 triệu kWh điện, 6.900 tấn thuốc nổ và 17.500 tấn Nitrat Amon trong tháng 11. Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt 15.494 tỷ đồng.

(Nguồn: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam)