TKV sôi nổi thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ

Trong những ngày này, cán bộ công nhân viên tại các đơn vị trong toàn TKV đang nỗ lực đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất và thực hiện hoàn thành các công trình, mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch thi đua 90 ngày đêm quý IV/2026. Trên các khai trường sản xuất lộ thiên, dưới đường lò, hay trong nhà máy, khí thế thi đua lao động sản xuất luôn khẩn trương, sôi động. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được khánh thành, gắn biển chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than và đưa vào hoạt động tạo nên khí thế mới cho các đơn vị.

Lễ gắn biển công trình Hệ thống tuyến băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh.

Tiêu biểu như tại Công ty Tuyển than Hòn Gai, đơn vị đã tổ chức Lễ gắn biển công trình Hệ thống tuyến băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh. Hệ thống có tổng chiều dài gần 8,9km, công suất thiết kế từ 1,8-4,2 triệu tấn than/năm, tổng mức đầu tư hơn 761 tỷ đồng. Công trình kết nối các mỏ Núi Béo, Hà Tu với Trung tâm chế biến của Công ty Tuyển than Hòn Gai, và ra cảng Làng Khánh, hình thành tuyến vận chuyển khép kín, đồng bộ, hiện đại sẽ mang lại hiệu quả cao về kinh tế, môi trường, an toàn, an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, Đảng ủy Công ty Than Hòn Gai - TKV cũng đã tổ chức gắn biển công trình “Hoàn thành kết nối giếng nghiêng chính (đoạn từ -137 đến -269) và giếng nghiêng phụ +50 đến -250 tại mức -250, Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng”.

Công trình kết nối giếng nghiêng chính (đoạn từ -137 đến -269) và giếng nghiêng phụ +50 đến -250 tại mức -250, Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng của Than Hòn Gai.

Được khởi công từ ngày 19/8/2025, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, công trình đã chính thức hoàn thành vào ngày 03/8/2026 - vượt trước tiến độ kế hoạch 27 ngày, đảm bảo đúng thiết kế kỹ thuật và an toàn tuyệt đối trong thi công. Công trình hoàn thành kết nối giếng nghiêng chính và phụ tại mức -250 đóng vai trò mở đường quan trọng, giúp cải thiện rõ rệt công tác thông gió, đi lại, vận chuyển vật tư, thiết bị. Nhờ đó, Công ty có điều kiện triển khai thêm nhiều mũi thi công, gia tăng năng suất và đẩy nhanh tiến độ tổng thể của dự án.

Chia sẻ về ý nghĩa quan trọng của việc hoàn thành công trình vượt tiến độ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Than Hòn Gai nhấn mạnh: "Việc hoàn thành vượt tiến độ công trình kết nối giếng nghiêng chính và giếng nghiêng phụ tại mức -250 đã đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, sớm đưa lò chợ vào hoạt động. Qua đó, giúp duy trì sản lượng khai thác than hầm lò, ổn định việc làm cho người lao động của Công ty, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ngành Than Việt Nam theo các quy hoạch đã được phê duyệt. Đây là công trình tiêu biểu có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026)".

Công trình Nhà điều hành sản xuất Ga A - Công ty Kho vận Đá Bạc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Ngày 27/10/2026, Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Nhà điều hành sản xuất Ga A - Công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).

Ông Nguyễn Anh Toán, Giám đốc Công ty phấn khởi cho biết, việc đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đáp ứng yêu cầu tổ chức vận tải đường sắt và cho sản xuất của Công ty trong giai đoạn tới.

Còn tại Công ty Than Mạo Khê, đơn vị cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê với công suất thiết kế 2,5 triệu tấn than/năm, tổng mức đầu tư trên 469 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Nhà máy được đầu tư đồng bộ từ khâu tiếp nhận than nguyên khai đến xuất bán, hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường.

Thi đua về đích, hoàn thành kế hoạch

Tại vùng Cẩm Phả, khí thế thi đua sản xuất sôi nổi trên các khai trường của Công ty CP Than Cao Sơn - TKV. Từng đoàn xe ô tô vận tải lớn nối dài trên các cung đường mỏ; các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất được huy động tối đa; các ca sản xuất được tổ chức khoa học, bám sát kế hoạch từng ngày, từng tuần. Đây cũng là giai đoạn nước rút để đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý IV và cả năm 2026.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn và lãnh đạo Tập đoàn kiểm tra sản xuất, động viên người lao động TKV.

Công ty CP Than Cao Sơn - TKV phấn đấu sản xuất trên 460.000 tấn than trong qúy IV/2026, hoàn thành kế hoạch sản lượng than khai thác cả năm 1,8 triệu tấn, than sản xuất 2,3 triệu tấn, than tiêu thụ trên 2,5 triệu tấn. Để hoàn thành mục tiêu, Công ty tập trung điều hành sản xuất, khai thác hiệu quả thiết bị, tổ chức nhân lực hợp lý, thực hiện bốc xúc trên 6,7 triệu m2 đất đá, cả năm bốc xúc 32,4 triệu m3, hoàn thành 100% KH năm. Đồng thời, tăng cường quản lý kỹ thuật và chủ động xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất.

Thợ mỏ Than Vàng Danh phấn khởi vào ca sản xuất.

Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, cho biết: “Trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm quý IV, Công đoàn phối hợp tuyên truyền, vận động CNLĐ chất hành quy trình, biện pháp an toàn, phát huy sáng kiến, tiết kiệm chi phí và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua LĐSX; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, tập thể cán bộ, CNLĐ, đoàn viên công đoàn quết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch quý IV và cả năm 2026, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026)”.

Lãnh đạo Công ty Than Uông Bí - TKV thường xuyên bám sát sản xuất, động viên CNLĐ hoàn thành kế hoạch, mục tiêu thi đua.

Là đơn vị sản xuất hầm lò gặp nhiều khó khăn, song Công ty Than Quang Hanh - TKV đã có nhiều giải pháp khắc phục, nỗ lực vượt khó để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Đặc biệt, công tác an toàn được triển khai quyết liệt, với nhiều biện pháp như tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể người lao động vào đầu ca, tăng cường huấn luyện an toàn cho các đối tượng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự chủ an toàn trong sản xuất.

Công ty cũng đã phối hợp với Trường Cao đẳng TKV tuyển sinh nghề mỏ hầm lò đạt 258 học sinh và tái tuyển được 68 công nhân trở lại làm việc, là một trong những đơn vị dẫn đầu về tuyển sinh và tái tuyển. Trong quý IV, Công ty tập trung thực hiện hoàn thành mét lò đào cả năm đạt 19.740m, từ đó chuẩn bị diện sản xuất trong quý và kế hoạch năm 2027 với sản lượng than khai thác 1,5 triệu tấn, tăng 300.000 tấn so với năm 2026 và đào mới 20.030 m lò CBSX.

Trên khai trường Than Cao Sơn khí thế thi đua sản xuất luôn sôi động.

Trong phong trào thi đua 90 ngày đêm quý IV, Công ty Than Uông Bí - TKV phấn đấu hoàn thành 443.000 tấn than nguyên khai và 6.027 m lò. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể và kế hoạch AT-VSLĐ, tập trung các nhóm giải pháp trọng tâm như chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị; tổ chức sản xuất khoa học, tối ưu hóa diện sản xuất. Đặc biệt, chú trọng thực hiện công tác AT-VSLĐ, huấn luyện tự chủ an toàn cho CNLĐ; dự phòng các thiết bị, vật tư cần thiết cũng như bố trí các diện sản xuất dự phòng để duy trì sản xuất liên tục, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành kế hoạch quý IV và cả năm 2026 với các chỉ tiêu than nguyên khai sản xuất 1,97 triệu tấn, đào lò 29.850m.

Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tập trung cao độ cho sản xuất, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý IV và cả năm 2026.

Với vai trò chủ lực trong quản lý, điều hành toàn bộ khâu tiêu thụ than của TKV tại vùng Cẩm Phả, các đơn vị của Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đang tập trung cao độ cho sản xuất, thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt”, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý IV và cả năm, qua đó hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 của toàn Tập đoàn.

Ông Cao Văn Chuẩn, Phó giám đốc Công ty cho biết: “Trong quý IV, Công ty bám sát kế hoạch điều hành sản xuất, tiêu thụ của TKV hàng tháng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, thiết bị, kho chứa, các bến cảng cũng như chuẩn bị nguồn than, các chủng loại than về số lượng, chất lượng bảo đảm cho tiêu thụ. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong vùng để triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm công tác tiêu thụ được thông suốt và hiệu quả, đặc biệt là đáp ứng than cho sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Công ty phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tiêu thụ quý IV và cả năm 2026, tạo tiền đề cho thực hiện kế hoạch năm 2027”.

Thợ mỏ TKV đang hửng hực khí thế thi đua LĐSX, bảo đảm AT-VSLĐ, hoàn thành nhiệm vụ, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần thi đua lao động sáng tạo, vượt khó, cán bộ, công nhân, người lao động toàn Tập đoàn quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).