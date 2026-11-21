Cuộc họp chuyên đề của TKV được tổ chức nhằm đánh giá, rà soát các nội dung liên quan, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai công tác xuất nhập khẩu, pha trộn, chế biến than trong năm 2027. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Thành viên HĐTV TKV; các đồng chí Phó Tổng giám đốc TKV Trần Hải Bình, Nguyễn Huy Nam; đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn và lãnh đạo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh, pha trộn, chế biến và giám định than.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Kinh doanh than Tập đoàn trình bày báo cáo chuyên đề về công tác xuất nhập khẩu và pha trộn, chế biến than năm 2026 và định hướng năm 2027. Theo đó, năm 2026, công tác xuất nhập khẩu, pha trộn và chế biến than được TKV tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và nhu cầu tiêu thụ. Đặc biệt, trước nhu cầu than cho sản xuất điện tăng cao trong những tháng cuối năm, TKV đã chủ động cân đối nguồn than, điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu, pha trộn và tổ chức cung ứng, đáp ứng nhu cầu của các nhà máy điện.

Năm 2027, TKV dự kiến kế hoạch tiêu thụ khoảng 56,95 triệu tấn than, trong đó tiêu thụ trong nước 54,95 triệu tấn, xuất khẩu 2 triệu tấn; tổng khối lượng than nhập khẩu khoảng 20 triệu tấn. Khối lượng than cung cấp cho các hộ điện dự kiến đạt 47,45 triệu tấn. Đáng chú ý, TKV dự kiến cung cấp khoảng 8,6 triệu tấn than Bitum và á Bitum cho hai Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và Duyên Hải 4; đồng thời nâng khối lượng nhập khẩu than từ Lào lên khoảng 5 triệu tấn.

Trưởng Ban Kinh doanh than TKV Nguyễn Thanh Hải báo cáo tình hình nhập khẩu và phối trộn than của Tập đoàn.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Kinh doanh than đề xuất tập trung xây dựng phương án nhập khẩu, pha trộn than phù hợp với nhu cầu thị trường; chủ động cân đối nguồn than trong nước và nhập khẩu; bảo đảm nguồn vốn lưu động, năng lực kho bãi, vận tải và dự trữ than hợp lý. Đồng thời, tăng cường kiểm soát chất lượng than, nâng cao hiệu quả công tác giao nhận, bốc xếp, giảm chi phí logistics và bảo đảm tiến độ cung ứng than cho khách hàng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về kế hoạch xuất nhập khẩu than, phương án tổ chức pha trộn, chế biến, cân đối nguồn than sản xuất trong nước và than nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Cảng tuyển than Cửa Ông nhìn từ trên cao.

Đại diện các Ban chuyên môn TKV, các đơn vị đầu mối xuất nhập khẩu, pha trộn, chế biến và giám định than tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác phối hợp, tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2027; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, chủ động nguồn cung và bảo đảm chất lượng than thương phẩm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm của các Ban chuyên môn và các đơn vị trong công tác xuất nhập khẩu, pha trộn, chế biến và tiêu thụ than năm 2026, đặc biệt là vai trò chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Phó Tổng giám đốc phụ trách. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, các đơn vị đã chủ động triển khai nhiệm vụ, đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện kế hoạch năm 2027.

Toàn cảnh cuộc họp chuyên đề về công tác xuất nhập khẩu và pha trộn than năm 2027.

Về nhiệm vụ năm 2027, Tổng giám đốc nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện kế hoạch theo các kịch bản điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và nhu cầu tiêu thụ thực tế; bảo đảm cân đối nguồn than, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh và chủ động nguồn cung cho các giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, yêu cầu các Ban chuyên môn và các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình quản lý, điều hành công tác xuất nhập khẩu, pha trộn và tiêu thụ than; xây dựng phương án dự trữ, giao nhận, vận chuyển hợp lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, khối lượng và định mức tổn thất than trong quá trình lưu kho, bốc xếp, vận chuyển.

Đặc biệt, đối với công tác nhập khẩu, cung ứng than Bitum và á Bitum, Tổng giám đốc yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định trong toàn bộ quá trình nhập khẩu, quản lý tồn kho, giao nhận và thực hiện hợp đồng. Cùng với đó, chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí nhập khẩu, pha trộn, vận tải và dịch vụ kho cảng; thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm đúng quy định, bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn khẳng định, năm 2027 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các Ban chuyên môn và đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo đảm cung ứng than ổn định cho thị trường.