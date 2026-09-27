TKV hợp tác với Caterpillar, nâng cao năng lực phục vụ thị trường Việt Nam

Hai bên bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ hợp tác, đồng hành của TKV và Caterpillar, Phú Thái CAT, ghi nhận mối quan hệ đối tác truyền thống, đáng tin cậy giữa các bên. (Ảnh: HOÀNG NAM)

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tại New York (Mỹ), đoàn công tác của TKV do Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Caterpillar - Tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, nhà sản xuất thiết bị xây dựng, khai thác mỏ lớn nhất thế giới.

Tại buổi làm việc, hai bên bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ hợp tác, đồng hành của TKV và Caterpillar, Phú Thái CAT (đại lý ủy quyền chính thức của Caterpillar tại Việt Nam) thời gian qua, ghi nhận mối quan hệ đối tác truyền thống, đáng tin cậy giữa các bên.

Dự tính trong tháng 10/2026, đoàn lãnh đạo cấp cao của Caterpillar sẽ đến thăm và làm việc tại Tập đoàn TKV, tiếp tục trao đổi về các cơ hội hợp tác và định hướng phát triển trong thời gian tới. (Ảnh: HOÀNG NAM)

Trao đổi ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân đề nghị Caterpillar nghiên cứu, xem xét chính sách phù hợp, cạnh tranh hơn đối với thị trường Việt Nam; cân đối trong ngắn hạn và dài hạn để các sản phẩm của Caterpillar có điều kiện tham gia đấu thầu với tính cạnh tranh cao hơn, qua đó góp phần duy trì vị trí của Caterpillar tại thị trường Việt Nam và thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai bên.

Đồng thời, đại diện TKV cũng đề nghị Caterpillar xem xét nâng tầm chính sách bảo hành, bảo trì và dịch vụ sau bán hàng tại khu vực phía bắc Việt Nam, nhất là thành phố Quảng Ninh, địa bàn tập trung các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn TKV thực hiện khai thác, chế biến than, góp phần bảo đảm máy móc, thiết bị luôn sẵn sàng hoạt động, hạn chế gián đoạn, ảnh hưởng sản xuất.

Caterpillar bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các kế hoạch hợp tác sắp tới với TKV. (Ảnh: HOÀNG NAM).

Tại buổi làm việc, ban lãnh đạo Caterpillar khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa để phát triển thị trường tại Việt Nam, không chỉ thông qua các sản phẩm chất lượng cao mà còn bằng các giải pháp toàn diện hỗ trợ khách hàng, trong đó có các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại, dẫn đầu thị trường hiện nay. Caterpillar bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các kế hoạch hợp tác sắp tới với TKV.

Dự tính trong tháng 10/2026, đoàn lãnh đạo cấp cao của Caterpillar sẽ đến thăm và làm việc tại Tập đoàn TKV, tiếp tục trao đổi về các cơ hội hợp tác và định hướng phát triển trong thời gian tới.