TKV giữ nhịp sản xuất, nhiều chỉ tiêu 9 tháng vượt tiến độ kế hoạch

Chủ động vượt khó, duy trì ổn định sản xuất

TKV triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III/2026 trong bối cảnh thời tiết, thị trường và các thủ tục pháp lý còn nhiều trở ngại. Tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến chuỗi cung ứng năng lượng, đẩy giá nhiên liệu, chi phí logistics và một số vật tư đầu vào tăng cao, gây áp lực lên hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

Trong khi đó, mưa nhiều và thời tiết diễn biến bất thường, đặc biệt là ảnh hưởng của bão số 4 cùng các đợt mưa lớn, đã tác động đến hoạt động khai thác, vận tải, thoát nước mỏ, bóc xúc đất đá và giao nhận than.

Nhu cầu than phục vụ sản xuất điện giảm so với những tháng cao điểm mùa khô do thủy điện được tăng cường huy động. Bên cạnh đó, nhiều nhà máy nhiệt điện thực hiện điều chỉnh lượng tồn kho than về mức định mức trong mùa mưa, ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm của Tập đoàn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026 nhiều chỉ tiêu của TKV chủ yếu đạt hoặc vượt tiến độ 75% kế hoạch năm.

Trước những khó khăn trên, các đơn vị thành viên TKV đã nghiêm túc thực hiện kỷ luật điều hành, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức sản xuất, quản lý chi phí và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản được duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong 9 tháng đầu năm đạt hoặc vượt tiến độ 75% kế hoạch năm.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, TKV chú trọng bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Tiền lương bình quân 9 tháng đầu năm đạt 19,866 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,3% kế hoạch năm và bằng 100,3% so với cùng kỳ.

Công tác quản trị, tài chính, đầu tư, tái cơ cấu, lao động và tiền lương tiếp tục được triển khai đồng bộ. Tập đoàn tập trung tháo gỡ, giải quyết các thủ tục liên quan đến quản lý tài nguyên, đất đai, giải phóng mặt bằng, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy cơ bản được duy trì ổn định.

Tăng tốc quý IV, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm

Bước sang quý IV/2026, TKV dự báo tiếp tục đối mặt với những yếu tố khó lường từ tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng. Giá nhiên liệu, cước vận tải, tỷ giá và lãi suất có thể duy trì ở mức cao, tạo sức ép lên chi phí sản xuất, đầu tư và hiệu quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu than phục vụ sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác dự kiến tăng so với quý III/2026 và cùng kỳ năm trước. Thời tiết chuyển dần sang mùa hanh khô, lạnh cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát nguy cơ cháy nổ, khí mỏ và các yếu tố an toàn có thể thay đổi theo mùa.

Trước yêu cầu đó, TKV xác định tập trung điều hành quyết liệt, huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, đồng thời tiếp tục bảo đảm thu nhập cho người lao động.

Theo kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 10 và quý IV/2026, TKV đặt mục tiêu sản xuất 2,896 triệu tấn than nguyên khai trong tháng 10 và 9,289 triệu tấn trong quý IV. Sản lượng than thành phẩm tương ứng đạt 3,298 triệu tấn và 9,933 triệu tấn; sản lượng than tiêu thụ đạt 3,498 triệu tấn trong tháng 10 và 11,674 triệu tấn trong quý IV.

Trong lĩnh vực khoáng sản, sản lượng alumin quy đổi dự kiến đạt 134.000 tấn trong tháng 10 và 402.500 tấn trong quý IV; sản lượng tiêu thụ tương ứng đạt 142.667 tấn và 428.000 tấn.

TKV huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Đối với các sản phẩm khoáng sản khác, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 10.800 tấn tinh quặng đồng trong tháng 10 và 36.627 tấn trong quý IV. Sản lượng đồng tấm dự kiến đạt 3.314 tấn và 9.743 tấn; kẽm thỏi đạt 675 tấn và 1.911 tấn; phôi thép đạt 16.910 tấn và 49.039 tấn, tương ứng với hai kỳ kế hoạch.

Ở lĩnh vực điện và vật liệu nổ công nghiệp, TKV dự kiến sản xuất 962,6 triệu kWh điện trong tháng 10 và 2.887,8 triệu kWh trong quý IV. Sản lượng thuốc nổ dự kiến đạt 7.000 tấn và 20.800 tấn. Đối với nitrat amon, sản lượng sản xuất đặt mục tiêu đạt 18.000 tấn trong tháng 10 và 67.146 tấn trong quý IV; sản lượng tiêu thụ tương ứng đạt 17.500 tấn và 65.990 tấn.

Về doanh thu, TKV đặt kế hoạch đạt 13.612 tỷ đồng trong tháng 10 và 45.247 tỷ đồng trong quý IV/2026.