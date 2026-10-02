TKV: Gần 31,7 triệu tấn than được cung cấp cho sản xuất điện

TKV đạt 81,4% kế hoạch doanh thu sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Sau 9 tháng năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) duy trì sản xuất và tiêu thụ than ở mức cao, trong đó lượng than cung cấp cho sản xuất điện đạt gần 31,7 triệu tấn.

Dự kiến hết tháng 9, TKV sản xuất 27,643 triệu tấn than nguyên khai, bằng 75% kế hoạch năm; than thành phẩm đạt 28,510 triệu tấn, bằng 77,7% kế hoạch.

Lượng than tiêu thụ đạt 39,051 triệu tấn, bằng 78,1% kế hoạch năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, than cung cấp cho sản xuất điện đạt 31,691 triệu tấn, bằng 75,5% kế hoạch năm.

Bên cạnh hoạt động khai thác và cung ứng than, TKV trực tiếp sản xuất hơn 7,9 tỷ kWh điện trong 9 tháng, tương đương 75,3% kế hoạch năm.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng dự kiến đạt khoảng 139.659 tỷ đồng, bằng 81,4% kế hoạch năm và tăng 12,9%. Lợi nhuận hợp nhất đạt khoảng 5.094 tỷ đồng, tương đương 99,9% kế hoạch năm. Tập đoàn dự kiến nộp ngân sách nhà nước khoảng 20.000 tỷ đồng. Tiền lương bình quân của người lao động đạt 19,866 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,3% kế hoạch năm.

Ở lĩnh vực khoáng sản, sản lượng alumin quy đổi 9 tháng dự kiến đạt 1,049 triệu tấn, bằng 80,7% kế hoạch năm; tiêu thụ đạt 1,025 triệu tấn, bằng 78,8%. Sản lượng tinh quặng đồng đạt 82.576 tấn, đồng tấm 22.256 tấn, kẽm thỏi 6.589 tấn và phôi thép 116.301 tấn. Doanh thu khối khoáng sản sau 9 tháng đạt 87,2% kế hoạch năm.

Bước vào quý IV, TKV đặt mục tiêu tiêu thụ 11,674 triệu tấn than, sản xuất 9,289 triệu tấn than nguyên khai và 9,933 triệu tấn than thành phẩm.

Song song với mục tiêu sản xuất, TKV tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa và chuyển đổi số. Đến cuối năm 2025, Tập đoàn có 14 dây chuyền lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, sản xuất khoảng 4,5 triệu tấn than, chiếm 16% tổng sản lượng than hầm lò. Giai đoạn 2026 - 2030, TKV đặt mục tiêu nâng tỷ lệ khai thác hầm lò bằng cơ giới hóa lên khoảng 25 - 30%.

Tổng giá trị đầu tư 9 tháng năm 2026 của TKV ước đạt 9.159 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm và tăng 20% so với cùng kỳ. Tập đoàn đang triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP, kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo thông minh BI, hướng tới mở rộng ứng dụng BI, AI, MES, Smart Mine và Smart Plant trong giai đoạn 2026 - 2030.