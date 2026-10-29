TKV duy trì đà tăng trưởng, doanh thu 10 tháng đạt hơn 156.000 tỷ đồng

Giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 11/2026 tại trụ sở Tập đoàn

Than tiêu thụ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ

Ngày 28/10, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Vũ Anh Tuấn chủ trì họp Giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 11/2026.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, tháng 10, TKV triển khai sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, tác động đến chuỗi cung ứng, giá nhiên liệu, chi phí vận tải và vật tư. Trong khi đó, nhu cầu nhận than tại một số nhà máy nhiệt điện tăng, yêu cầu bảo đảm nguồn than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và đầu năm 2027 cũng đặt ra áp lực lớn hơn đối với công tác điều hành.

Trước tình hình đó, các đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục giữ vững kỷ luật sản xuất, chủ động phối hợp giữa các khâu khai thác, chế biến và tiêu thụ. Điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi trong tháng đã tạo thêm dư địa để các đơn vị đẩy mạnh sản xuất than.

Kết quả, các chỉ tiêu chủ yếu về than nguyên khai, than thành phẩm, bóc đất và đào lò đều vượt kế hoạch tháng. Sản lượng than nguyên khai tháng 10 ước đạt 3,04 triệu tấn, bằng 103,8% kế hoạch; than thành phẩm đạt 3,56 triệu tấn, bằng 104,1%. Than tiêu thụ đạt 4,51 triệu tấn, bằng 104,4% kế hoạch; riêng than cấp cho sản xuất điện đạt 3,53 triệu tấn, bằng 109,5%.

Lũy kế 10 tháng, TKV sản xuất ước đạt 30,78 triệu tấn than nguyên khai và 31,77 triệu tấn than thành phẩm. Tổng sản lượng than tiêu thụ đạt khoảng 44,06 triệu tấn, trong đó than cấp cho sản xuất điện đạt 35,44 triệu tấn. Sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, cho thấy nỗ lực của Tập đoàn trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là nhu cầu nhiên liệu phục vụ phát điện.

Sản xuất khoáng sản cơ bản ổn định

Cùng với than, các lĩnh vực khoáng sản tiếp tục duy trì hoạt động tương đối ổn định. Giá bán một số kim loại màu, đặc biệt là đồng tấm, diễn biến thuận lợi. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn gặp khó khăn trong tiến độ cấp phép thăm dò, khai thác và triển khai đầu tư do vướng mắc trong điều chỉnh quy hoạch. Tại khu vực Nhân Cơ - Lâm Đồng, mưa cũng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác quặng và vận hành nhà máy tuyển.

Trong tháng 10, sản lượng alumin ước đạt 135.000 tấn, bằng 100,7% kế hoạch; tiêu thụ đạt 177.130 tấn, bằng 141,1% kế hoạch. Lũy kế 10 tháng, sản lượng alumin đạt 1.176.960 tấn, tiêu thụ đạt 1.151.830 tấn.

Ở lĩnh vực đồng, sản lượng tinh quặng đồng tháng 10 ước đạt 10.546,8 tấn, lũy kế đạt 91.196,8 tấn; tiêu thụ đạt 2.000 tấn, bằng 100% kế hoạch, lũy kế đạt 28.181 tấn. Sản lượng đồng tấm đạt 3.346 tấn, bằng 101% kế hoạch; lũy kế đạt 25.586 tấn. Tiêu thụ đồng tấm đạt 2.600 tấn, bằng 100% kế hoạch, lũy kế đạt 24.592,2 tấn.

Sản lượng kẽm thỏi tháng 10 đạt 675 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế đạt 7.276,4 tấn. Tiêu thụ đạt 600 tấn, đưa tổng sản lượng tiêu thụ 10 tháng lên 7.181 tấn.

Các lĩnh vực sản xuất điện và vật liệu nổ công nghiệp tiếp tục được duy trì. Sản lượng điện tháng 10 ước đạt 845,8 triệu kWh; lũy kế 10 tháng đạt 8.739,3 triệu kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Trong tháng, TKV sản xuất 7.000 tấn thuốc nổ, bằng 100% kế hoạch; cung ứng 10.000 tấn, cũng bằng 100% kế hoạch. Lũy kế 10 tháng, sản lượng thuốc nổ đạt 59.263,8 tấn, lượng cung ứng đạt 83.610 tấn.

Đối với Nitrat Amon, sản lượng tháng 10 ước đạt 17.600 tấn, bằng 97,8% kế hoạch; tiêu thụ đạt 23.150 tấn, bằng 132,3% kế hoạch. Lũy kế 10 tháng, sản lượng đạt 150.964 tấn, tiêu thụ đạt 151.609 tấn.

Doanh thu tăng 15%, tập trung cho chặng cuối năm

Kết quả sản xuất và tiêu thụ góp phần đưa doanh thu toàn TKV trong tháng 10 ước đạt 16.080 tỷ đồng, bằng 112,2% kế hoạch. Lũy kế 10 tháng, doanh thu đạt 156.061 tỷ đồng, bằng 90,9% kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ.

Nộp ngân sách Nhà nước trong tháng 10 ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch; lũy kế 10 tháng đạt 21.765 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ. Theo báo cáo tại hội nghị, lợi nhuận tăng 9,8% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, TKV tiếp tục triển khai công tác quản trị, tài chính và chuyển đổi số. Một số thủ tục đóng cửa mỏ, thu hồi khoáng sản và đất đai có chuyển biến tích cực. Tập đoàn cũng duy trì sự quan tâm đến việc làm, tiền lương, chế độ của người lao động, đồng thời triển khai các nhiệm vụ về an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh, trật tự.

Tại hội nghị, Thành viên Hội đồng thành viên TKV Nguyễn Hoàng Trung nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình, quy định về an toàn lao động, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ tiềm ẩn. Cùng với đó, các đơn vị cần theo sát tiến độ dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư và chủ động triển khai giải pháp kinh doanh than phù hợp với diễn biến thị trường.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn yêu cầu các ban chuyên môn và đơn vị tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật điều hành, đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Trong những tháng cuối năm, việc cân đối sản xuất và tiêu thụ than cần được thực hiện linh hoạt, sát nhu cầu thị trường, đồng thời bảo đảm nguồn cung cho sản xuất điện. TKV cũng yêu cầu tăng cường quản lý an toàn lao động, kiểm soát các nguy cơ mất an toàn, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động.

Đối với các dự án đầu tư, Tập đoàn yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện thủ tục cấp phép; đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến vốn điều lệ, hoàn thiện kế hoạch tài chính năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 2027 theo quy định.

Cùng với đó, TKV tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận số 136-TB/VPTW ngày 5/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về tái cơ cấu TKV.

Tập đoàn cũng đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than theo hướng an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời chuẩn bị các hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề năm 2026.

Trong tháng 11/2026, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai, 3,54 triệu tấn than thành phẩm và tiêu thụ 4,27 triệu tấn than. Với lĩnh vực khoáng sản, Tập đoàn dự kiến sản xuất 139.000 tấn alumin quy đổi, tiêu thụ 154.890 tấn; sản xuất 13.469 tấn tinh quặng đồng, 3.200 tấn đồng tấm, 675 tấn kẽm thỏi và 17.152 tấn phôi thép.

Các chỉ tiêu khác gồm sản xuất 1.025 triệu kWh điện, 6.900 tấn thuốc nổ và 17.500 tấn Nitrat Amon. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 11 dự kiến đạt 15.494 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được sau 10 tháng cùng các nhiệm vụ điều hành trọng tâm đã đề ra, TKV đang tập trung nguồn lực cho giai đoạn cuối năm, hướng tới hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026, đồng thời bảo đảm an toàn sản xuất và nguồn cung than cho các nhà máy điện.