TKV dự Hội thảo khoa học 'Văn hóa và đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên mới'

Quang cảnh hội nghị

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, ông Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) bày tỏ vinh dự khi TKV được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội thảo; nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu đã đến tham dự Hội thảo tại Trụ sở Tập đoàn.

Nhấn mạnh vai trò của văn hóa và tinh thần đoàn kết trong quá trình xây dựng, phát triển Tập đoàn, Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn khẳng định, đối với TKV, phát triển sản xuất kinh doanh luôn gắn với xây dựng con người và văn hóa doanh nghiệp. Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, được hun đúc từ phong trào đấu tranh của công nhân Vùng mỏ, tiêu biểu là cuộc tổng bãi công ngày 12/11/1936, đã trở thành nền tảng tinh thần, hun đúc ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và sức mạnh đoàn kết của các thế hệ thợ mỏ; đồng thời gắn kết người lao động đến từ nhiều vùng miền, nhiều dân tộc trên cả nước trong một tập thể thống nhất.

Văn hóa thợ mỏ được thể hiện qua tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất, chấp hành kỷ luật, đặt an toàn lên hàng đầu và sự nghĩa tình, sẻ chia với đồng nghiệp, cộng đồng. TKV luôn quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, tôn trọng bản sắc văn hóa của người lao động các dân tộc. Tiêu biểu, Giải các môn thể thao dân tộc năm 2026 thu hút 510 vận động viên đến từ 24 đơn vị, trong đó có 106 vận động viên là người dân tộc thiểu số, đại diện cho 13 dân tộc anh em.

Cùng với đó, TKV luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, chăm lo đời sống người lao động và cộng đồng. Giai đoạn 2021 - 2025, Tập đoàn đã dành trên 1.344 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội tại các địa phương, tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở, trường học, cơ sở y tế, hạ tầng dân sinh, các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh, Hội thảo là cơ hội để TKV tiếp thu các ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, chăm lo tốt hơn cho người lao động, củng cố tinh thần đoàn kết từ cơ sở, đóng góp vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian tới, TKV tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và trách nhiệm; bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Trần Thắng- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tại chương trình Hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới; làm rõ mối quan hệ giữa phát triển văn hóa, xây dựng con người và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), Đảng ủy Dân vận mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng TKV, đồng thời gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, công nhân và người lao động Tập đoàn.