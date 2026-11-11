TKV đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II, quyết tâm hòa lưới điện trong tháng 11/2026

Tham dự buổi làm việc về phía Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có Thành viên Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Mạnh; Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy; lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn, Tổng công ty Điện lực - TKV, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - TKV, Ban Quản lý dự án và liên danh nhà thầu EPC.

Đoàn công tác Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính) kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II (Ban QLDA) cho biết, đến nay khối lượng thi công xây dựng dự án đạt trên 93%, công tác lắp đặt thiết bị đạt trên 87%. Hơn 98% thiết bị chính đã tập kết tại công trường; các mốc thử áp lực hệ thống đường ống, đóng điện trạm biến áp tự dùng và xung điện máy biến áp chính đã hoàn thành an toàn, đạt yêu cầu kỹ thuật. Trên công trường, hơn 900 cán bộ, kỹ sư và công nhân duy trì làm việc liên tục 3 ca để phấn đấu đạt các mốc tiến độ then chốt: đốt lửa lần đầu bằng dầu vào ngày 15/11 và chính thức hòa lưới điện đồng bộ lần đầu vào ngày 30/11/2026.

Về nguồn nhiên liệu, lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc và Công ty Than Na Dương khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng các diện khai thác tại moong than Na Dương, bảo đảm cung ứng đủ khối lượng than sạch có chất lượng phù hợp phục vụ công tác chạy thử vào tháng 12/2026 và chạy tin cậy đầu năm 2027, đồng thời cam kết bảo đảm nguồn than ổn định lâu dài cho cả hai nhà máy.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy yêu cầu Tổng công ty Điện lực và các nhà thầu tập trung thực hiện đúng hai mốc tiến độ ngày 15/11 và 30/11; hoàn tất căn chỉnh kỹ thuật trước ngày 15/12 để sẵn sàng tổ chức Lễ khánh thành chào mừng trước ngày 25/12/2026. Đồng thời chỉ đạo lãnh đạo Tổng công ty Điện lực tiếp tục bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giấy phép môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy.

Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh ghi nhận sự nỗ lực, quyết liệt của Ban QLDA, các đơn vị thành viên và liên danh nhà thầu trong thời gian qua. Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Tập đoàn là kiên quyết không lùi tiến độ, yêu cầu các đơn vị lập đường găng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công việc còn lại nhằm tránh chồng chéo. Đề nghị Tổng công ty Điện lực và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện chặt chẽ toàn bộ hồ sơ pháp lý, các thủ tục nghiệm thu, phòng cháy chữa cháy và giấy phép môi trường để bảo đảm điều kiện vận hành an toàn tuyệt đối.

Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước Hồ Công Trung phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước Hồ Công Trung ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt khó của TKV cùng các đơn vị tại công trường; đồng thời nhấn mạnh tinh thần quyết tâm cao nhất nhằm sớm đưa dự án vào vận hành, góp phần giải tỏa áp lực cung ứng điện cho khu vực miền Bắc trong các tháng cao điểm sắp tới.