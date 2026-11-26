Tham gia đoàn công tác có Giám đốc Sở Công Thương Hồ Quang Huy; Phó TGĐ Tập đoàn TKV Nguyễn Văn Tuân và các Ban CV, VTM, KH, ĐT; lãnh đạo Sở Công Thương và các phòng liên quan; đại diện Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI)…

Đoàn công tác đã khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh, năng lực sản xuất, các sản phẩm chủ lực; công nghệ, thiết bị, thị trường tiêu thụ; hiện trạng sử dụng đất đai, nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực của các đơn vị Cơ khí TKV. Đồng thời, làm rõ khả năng phát triển các nhóm sản phẩm cơ khí, các sản phẩm có tiềm năng thay thế nhập khẩu; mở rộng thị trường ngoài TKV, tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp trong nước và quốc tế; nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị…

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, đơn vị có diện tích nhà xưởng 22ha, Công ty đã được UBND phường Quang Hanh phê duyệt chi tiết 1/500 trụ sở và nhà xưởng sản xuất; thời hạn lập quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2040 (theo định hướng Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075). Các sản phẩm chủ yếu như sửa chữa thiết bị mỏ, sản xuất thép cán và vì chống lò; chế tạo thiết bị, phụ tùng…, Công ty có dây chuyền công nghệ đồng bộ, hiện đại, nhiều thiết bị đặc chủng, tích cực đầu tư hệ thống máy gia công CNC, máy hàn rô bốt hiện đại. Trong năm 2026, Công ty đã đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, dự kiến doanh thu đạt 2.368 tỷ đồng, bằng 112,8% KH năm, bằng 102,6% so với cùng kỳ. Ngoài việc sửa chữa, chế tạo thiết bị, phụ tùng, sản phẩm cơ khí cho TKV, Công ty đã mở rộng thị trường trong và ngoài ngành, chế tạo các sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản…

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - VINACOMIN có tổng diện tích mặt bằng 99.000m2, có dây chuyền lắp ráp ô tô và dây chuyền chế tạo con lăn các loại đồng bộ cùng hệ thống nhà xưởng, MBSX và các thiết bị gia công cơ khí, kết cấu thép tương đối đồng bộ, hiện đại, có khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng loạt, sản xuất theo đơn hàng và sửa chữa cơ khí. Năm 2026, dự kiến doanh thu đạt trên 281,3 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong những năm qua, Công ty đã mở rộng hợp tác với nhiều đối tác, gia công, chế tạo các sản phẩm cho Viettel, cho Công ty SANWA (Nhật Bản), các dự án lắp ráp xe…

Đoàn công tác cũng đã đến khảo sát hoạt động sản xuất, đánh giá năng lực sản xuất, các sản phẩm chủ yếu của Công ty CP Cơ điện Uông Bí, Cơ khí Mạo Khê.

Qua khảo sát và nghe báo cáo cùng các ý kiến của các đơn vị, Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các đơn vị Cơ khí TKV trong việc đổi mới, phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, đầu tư các dây chuyền sản xuất, thiết bị gia công cơ khí CNC đáp ứng nhu cầu sửa chữa, chế tạo thiết bị, vật tư, phụ tùng phục vụ cho sản xuất của TKV và tích cực mở rộng thị trường ngoài ngành, cung cấp các sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu. Giám đốc Sở Công Thương Hồ Quang Huy nhấn mạnh, công nghiệp cơ khí chế tạo có vai trò quan trọng, đặc biệt trong xu thế phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đối số, tăng cường cơ giới hoá, tự động hóa. Các đơn vị Cơ khí TKV có quy mô lớn, có thế mạnh sản xuất cơ khí, ngoài việc duy trì năng lực chế tạo, sửa chữa thiết bị và cung ứng phụ tùng, vật tư cho ngành khai thác mỏ, Cơ khí TKV cần đẩy mạnh đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, chế tạo, tham gia vào các dự án. Qua khảo sát cũng là cơ sở để nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển cơ khí của thành phố, trong đó có Cơ khí TKV và phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, đất đai, thị trường, nắm bắt các cơ hội để phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của TKV và đóng góp hơn nữa cho sự phát triển KT-XH của thành phố.

Một số hình ảnh buổi khảo sát:

Đoàn công tác làm việc, khảo sát tại Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN

Làm việc, khảo sát tại Công ty CP Công nghiệp Ô tô - VINACOMIN

Làm việc, khảo sát tại Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN