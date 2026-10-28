TKV đạt doanh thu hơn 156.000 tỷ đồng sau 10 tháng

Theo thông tin từ TKV ngày 28/10, hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10/2026 của Tập đoàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Các chỉ tiêu sản xuất than nguyên khai, than thành phẩm, tiêu thụ than, bóc đất đá và đào lò đều hoàn thành, vượt kế hoạch tháng.

Trong tháng 10, TKV triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, tác động đến chuỗi cung ứng năng lượng, giá nhiên liệu, chi phí vận tải và vật tư. Nhu cầu than cho sản xuất điện vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027 tăng, đòi hỏi Tập đoàn cân đối chặt chẽ nguồn than trong nước, nhập khẩu, pha trộn và tiêu thụ.

Doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong 10 tháng năm 2026 đạt 156.061 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Thời tiết tương đối thuận lợi tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất than. Tuy nhiên, tại khu vực Nhân Cơ (Lâm Đồng), mưa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác quặng và vận hành nhà máy tuyển. Trong lĩnh vực khoáng sản, giá bán một số kim loại màu, đặc biệt là đồng tấm, duy trì thuận lợi, song tiến độ cấp phép thăm dò, khai thác và triển khai đầu tư tại một số mỏ vẫn gặp khó khăn do vướng mắc trong điều chỉnh quy hoạch.

Than tiêu thụ đạt hơn 44 triệu tấn sau 10 tháng

Trong tháng 10, sản lượng than nguyên khai của TKV ước đạt 3,04 triệu tấn, bằng 103,8% kế hoạch; than thành phẩm đạt 3,56 triệu tấn, bằng 104,1% kế hoạch. Lũy kế 10 tháng, sản lượng than nguyên khai đạt khoảng 30,78 triệu tấn, than thành phẩm đạt 31,77 triệu tấn.

Than tiêu thụ trong tháng 10 ước đạt 4,51 triệu tấn, bằng 104,4% kế hoạch; lũy kế 10 tháng đạt 44,06 triệu tấn, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, than cấp cho sản xuất điện tháng 10 đạt 3,53 triệu tấn, bằng 109,5% kế hoạch; lũy kế đạt 35,44 triệu tấn.

Khối lượng bóc đất đá tháng 10 ước đạt 11,25 triệu m³, bằng 107,2% kế hoạch; lũy kế 10 tháng đạt 98,24 triệu m³. Mét lò đào mới đạt 25.385 m trong tháng 10, bằng 104,5% kế hoạch; lũy kế đạt 234.903,34 m.

Ở lĩnh vực khoáng sản, sản lượng alumin tháng 10 ước đạt 135.000 tấn, bằng 100,7% kế hoạch; lũy kế 10 tháng đạt 1,177 triệu tấn. Tiêu thụ alumin tháng 10 đạt 177.130 tấn, bằng 141,1% kế hoạch; lũy kế đạt 1,152 triệu tấn.

Sản lượng tinh quặng đồng tháng 10 ước đạt 10.546,8 tấn, lũy kế đạt 91.196,8 tấn. Sản xuất đồng tấm đạt 3.346 tấn trong tháng, bằng 101% kế hoạch; lũy kế đạt 25.586 tấn. Sản lượng kẽm thỏi tháng 10 đạt 675 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế đạt 7.276,4 tấn.

Sản lượng điện sản xuất tháng 10 ước đạt 845,8 triệu kWh; lũy kế 10 tháng đạt 8.739,3 triệu kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, sản lượng thuốc nổ tháng 10 ước đạt 7.000 tấn, cung ứng 10.000 tấn; lũy kế lần lượt đạt 59.263,8 tấn và 83.610 tấn. Sản lượng nitrat amon tháng 10 đạt 17.600 tấn, bằng 97,8% kế hoạch; tiêu thụ đạt 23.150 tấn, bằng 132,3% kế hoạch. Lũy kế 10 tháng, sản xuất nitrat amon đạt 150.964 tấn, tiêu thụ đạt 151.609 tấn.

Doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ

Doanh thu toàn Tập đoàn trong tháng 10/2026 ước đạt 16.080 tỷ đồng, bằng 112,2% kế hoạch; lũy kế 10 tháng đạt 156.061 tỷ đồng, tương đương 90,9% kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ.

TKV nộp ngân sách nhà nước trong tháng 10 ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch; lũy kế đạt 21.765 tỷ đồng, tương đương 91% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của Tập đoàn tăng 9,8% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, TKV tiếp tục chú trọng công tác quản trị, tài chính, chuyển đổi số; đẩy mạnh giải quyết thủ tục đóng cửa mỏ, thu hồi khoáng sản và đất đai. Việc làm, tiền lương, chế độ của người lao động, công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than tiếp tục được quan tâm.

Trong tháng 11/2026, TKV dự báo tiếp tục chịu tác động từ tình hình địa chính trị, thị trường năng lượng, giá nhiên liệu và vật tư đầu vào ở mức cao. Nhu cầu than cho sản xuất điện trong những tháng cuối năm và đầu năm 2027 dự kiến tăng, trong khi thời tiết miền Bắc chuyển sang hanh khô, mưa bão tại miền Trung và Tây Nguyên còn diễn biến khó lường.

Trước tình hình đó, TKV sẽ tập trung điều hành, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026, đồng thời chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn sản xuất và thu nhập cho người lao động.

Trong tháng 11, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai, 3,54 triệu tấn than thành phẩm và tiêu thụ 4,27 triệu tấn than. Sản lượng alumin quy đổi dự kiến đạt 139.000 tấn, tiêu thụ 154.890 tấn; tinh quặng đồng đạt 13.469 tấn, đồng tấm đạt 3.200 tấn, kẽm thỏi đạt 675 tấn và phôi thép đạt 17.152 tấn. Sản lượng điện dự kiến đạt 1.025 triệu kWh; thuốc nổ đạt 6.900 tấn và nitrat amon đạt 17.500 tấn. Doanh thu toàn Tập đoàn trong tháng 11 dự kiến đạt 15.494 tỷ đồng.