TKV chi hơn 760 tỷ đồng hiện đại hóa dây chuyền vận chuyển than tại Quảng Ninh

Hệ thống băng chuyền vận chuyển than của dự án. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 6/10, Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) chính thức tổ chức Lễ gắn biển công trình "Hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo-Hà Tu-Trung tâm chế biến-Làng Khánh."

Đây là công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư 761,3 tỷ đồng, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân vùng Mỏ-Truyền thống ngành than (12/11/1936-12/11/2026).

Dự án có tổng chiều dài tuyến băng đạt 8,853km, trải dài trên diện tích 16,8ha qua các phường Hà Tu và Cao Xanh (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Điểm đầu của tuyến băng xuất phát từ mặt bằng +34 (Công ty cổ phần Than Núi Béo) và mặt bằng +200 (Công ty cổ phần Than Hà Tu), điểm cuối kết nối trực tiếp tại Cụm bến số 3 cảng Làng Khánh.

Toàn bộ hệ thống được thiết kế theo tiêu chuẩn băng tải lòng máng thông thường kết hợp băng tải uốn, trang bị hệ thống bao che kín hoàn toàn.

Đáng chú ý, dây chuyền áp dụng công nghệ điều khiển tập trung, giám sát trực tuyến và cảnh báo sự cố tự động thông qua trung tâm điều khiển, đáp ứng yêu cầu tự động hóa và chuyển đổi số. Công suất thiết kế các tuyến băng đạt 4,2 triệu tấn/năm.

Hệ thống băng tải mới đưa vào vận hành sẽ thay thế hoàn toàn phương thức vận chuyển bằng ôtô đối với toàn bộ sản lượng than thương phẩm của các mỏ Núi Béo, Hà Tu về Kho tập trung mặt bằng +55 và cảng Làng Khánh.

Sau hơn 1 năm thi công vượt tiến độ trong điều kiện địa hình phức tạp và nguy cơ sụt lún do khai thác hầm lò, dự án đã chính thức hoàn thành toàn bộ và đưa vào vận hành từ tháng 7/2026, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Giám đốc Công ty Tuyển Than Hòn Gai Phạm Hồng Thanh chia sẻ: Công trình hoàn thành đã hiện thực hóa chủ trương vận chuyển than bằng băng tải thay thế cho vận chuyển bằng ôtô đối với toàn bộ khâu vận chuyển than mỏ tại vùng Hòn Gai, giảm thiểu tác động/ảnh hưởng xấu đến môi trường theo đúng Chiến lược phát triển và nội dung Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025 của TKV.

Ngoài ra, công trình đã góp phần nâng cao năng suất, tiết giảm lao động, giảm giá thành công đoạn vận chuyển than, giảm chi phí duy tu sửa chữa đường vận chuyển, chi phí tưới nước dập bụi, môi trường, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường sinh thái địa phương, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của TKV. Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Tuyển than Hòn Gai nói riêng và Tập đoàn nói chung; đồng thời thông qua áp dụng hệ thống tự động hóa, quản lý dữ liệu và điều khiển tập trung, công trình đã góp phần tích cực trong việc triển khai thực hiện chủ trương hiện đại hóa dây chuyền sản xuất và chuyển đổi số.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh dự án hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo-Hà Tu-Trung tâm chế biến-Làng Khánh là lời cam kết của TKV trong việc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh bền vững đối với địa phương, là ý chí, trách nhiệm và khát vọng đổi mới của ngành than./.