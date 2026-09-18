TKV bị phạt 92,5 triệu đồng, loạt báo cáo trái phiếu công bố chậm nhiều năm

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 531/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

TKV bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng liên quan đến trái phiếu.

Theo quyết định, TKV bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, tập đoàn chậm gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ 10 ngày làm việc trở lên đối với hàng loạt tài liệu.

Trong số này có báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021.

Danh sách tài liệu tiếp tục kéo dài sang các năm sau, gồm báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022 và nhiều tài liệu khác.

Vi phạm không chỉ nằm ở các báo cáo tài chính thông thường mà còn liên quan trực tiếp tới những thông tin mà người sở hữu trái phiếu quan tâm như tình hình sử dụng nguồn vốn huy động, thanh toán gốc và lãi, cũng như việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành.

Một trường hợp đáng chú ý là báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2025. Theo quy định, tài liệu này phải được công bố vào ngày 31/3/2026, nhưng TKV đến ngày 21/5/2026 mới thực hiện công bố.

Như vậy, câu chuyện cần quan tâm phía sau khoản phạt 92,5 triệu đồng không nằm ở giá trị tiền phạt, mà ở việc một tập đoàn quy mô lớn có thời điểm chậm cung cấp nhiều nhóm thông tin tài chính và trái phiếu trong thời gian kéo dài.

Đối với thị trường trái phiếu, các báo cáo về việc sử dụng tiền huy động và tình hình thanh toán gốc, lãi có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là cơ sở để người sở hữu trái phiếu theo dõi dòng tiền và nghĩa vụ của tổ chức phát hành. Việc công bố không đúng thời hạn có thể khiến thông tin đến với các bên liên quan chậm hơn so với yêu cầu của quy định.

Trong khi bị xử phạt vì vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV vẫn đang được duy trì ở quy mô rất lớn.

Theo số liệu TKV công bố, riêng tháng 8/2026, tập đoàn đạt doanh thu hợp nhất 13.921 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, doanh thu đạt 124.985 tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 515 tỷ đồng mỗi ngày.

Lợi nhuận trước thuế tháng 8 đạt 421 tỷ đồng, nâng mức lũy kế 8 tháng lên 3.983 tỷ đồng. Trong cùng khoảng thời gian, TKV nộp ngân sách Nhà nước gần 19.000 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất than tiếp tục chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh doanh. Tập đoàn sản xuất 2,666 triệu tấn than nguyên khai trong tháng 8, nâng sản lượng lũy kế 8 tháng lên 25,211 triệu tấn. Sản lượng than thành phẩm lũy kế đạt 25,981 triệu tấn.

Những con số này cho thấy quy mô của TKV lớn hơn rất nhiều so với khoản tiền xử phạt. Vì vậy, vấn đề cần chú ý không phải tác động tài chính trực tiếp từ mức phạt, mà là yêu cầu về tính đầy đủ và đúng hạn của thông tin tài chính trong quá trình tập đoàn huy động và sử dụng vốn.

Đặc biệt, với các doanh nghiệp có hoạt động phát hành trái phiếu, thông tin về dòng tiền huy động, nghĩa vụ trả nợ và việc thực hiện cam kết với trái chủ là một phần quan trọng trong bức tranh tài chính. Các quy định về công bố thông tin được đặt ra nhằm giúp thị trường có dữ liệu kịp thời để theo dõi tình hình của tổ chức phát hành.

Việc TKV bị xử phạt vì chậm công bố nhiều tài liệu trong giai đoạn kéo dài từ năm 2020 đến 2025 vì thế đặt trọng tâm vào câu chuyện minh bạch thông tin hơn là giá trị tiền phạt.

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng chú trọng tính minh bạch, những trường hợp như TKV cho thấy việc công bố thông tin đúng hạn không chỉ là yêu cầu thủ tục. Với các báo cáo liên quan trực tiếp đến dòng tiền, nghĩa vụ nợ và cam kết với trái chủ, thời điểm thông tin được đưa ra cũng là một yếu tố quan trọng để các bên liên quan theo dõi sức khỏe tài chính của tổ chức phát hành.

Với TKV, khoản phạt 92,5 triệu đồng có thể không đáng kể nếu đặt cạnh doanh thu gần 125.000 tỷ đồng sau 8 tháng. Tuy nhiên, việc phải xử lý hàng loạt báo cáo chậm công bố trong nhiều năm cho thấy nghĩa vụ minh bạch thông tin vẫn là vấn đề cần được tập đoàn chú trọng, nhất là khi quy mô hoạt động, huy động vốn và trách nhiệm với các bên liên quan ngày càng lớn.