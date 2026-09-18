Ngày 15/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 531/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo quyết định, TKV bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Mức phạt được áp dụng theo điểm b khoản 4 Điều 8b Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

TKV bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố hàng loạt thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xác định TKV đã chậm gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động phát hành trái phiếu.

Các tài liệu bị công bố chậm trải dài trong nhiều kỳ báo cáo từ năm 2020 đến năm 2025, gồm báo cáo tài chính năm và bán niên, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, cũng như việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.

Trong số này có báo cáo tài chính các năm 2020, 2021, 2022, 2023, báo cáo tài chính bán niên 2021, 2022, 2023, cùng báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên và cả năm 2025.

TKV cũng chậm công bố nhiều báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và tình hình thực hiện các cam kết với trái chủ.

Đáng chú ý, đối với trái phiếu TKV_BOND2020, thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi tại ngày đáo hạn phải được công bố ngày 30/12/2025 nhưng không được thực hiện đúng thời hạn.

Đối với báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2025 và tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp trong năm 2025, thời hạn phải công bố là ngày 31/3/2026 nhưng đến ngày 21/5/2026 TKV mới thực hiện công bố thông tin.

Ngoài ra, một số tài liệu khác liên quan đến báo cáo tài chính năm 2025 và tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu có kiểm toán năm 2025 cũng thuộc nhóm thông tin bị xác định công bố chậm.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2026.