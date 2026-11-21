Ngày 20/11, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 4389/TB-TTCP về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 466/KL-TTCP ngày 17/7/2026 tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã chỉ ra nhiều tồn tại, sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, kê khai và quyết toán thuế tại Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị TKV nộp bổ sung các khoản thuế, phí với tổng số tiền 129,113 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều khoản phát sinh từ việc xác định chưa đúng chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), khấu hao tài sản cố định và giá tính thuế tài nguyên.

TKV bị chỉ ra hàng loạt sai sót về thuế, kiến nghị truy nộp hơn 129 tỷ đồng.

Cụ thể, qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định TKV và các đơn vị liên quan tính sai khấu hao tài sản cố định với giá trị 70,17 tỷ đồng. Việc này dẫn đến số thuế TNDN phải nộp bổ sung hơn 14,03 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Khoáng sản - TKV kê khai chưa đúng quy định và nộp thiếu thuế tài nguyên đối với tinh quặng sắt trong các năm 2020-2021. Nguyên nhân được xác định là giá bán bình quân quặng sắt của doanh nghiệp cao hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh Lào Cai quy định. Số thuế tài nguyên phải nộp bổ sung là hơn 3,93 tỷ đồng.

Tại Công ty mẹ - TKV, trong giai đoạn 2020-2022, doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí tính thuế TNDN khoản tiền sử dụng đất hơn 10,96 tỷ đồng đối với hai khu đất chưa được sử dụng, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo kết luận thanh tra, khoản chi phí này không đủ điều kiện được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, dẫn đến số thuế TNDN phải nộp bổ sung hơn 2,19 tỷ đồng.

Một khoản đáng chú ý khác liên quan đến chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo Thanh tra Chính phủ, việc TKV áp dụng quy định pháp luật chưa phù hợp đã làm tăng chi phí được trừ khi tính thuế TNDN trong giai đoạn 2020-2026 tại 6 công ty được kiểm tra, với tổng giá trị hơn 463,22 tỷ đồng. Từ đó, số thuế TNDN phải nộp bổ sung được xác định là hơn 92,64 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra xác định có sai sót trong việc áp dụng giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, với số tiền phải nộp bổ sung hơn 16,3 tỷ đồng.

Tổng hợp các khoản nêu trên, số tiền thuế, phí được kiến nghị nộp bổ sung là hơn 129,1 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ yêu cầu TKV thực hiện điều chỉnh hạch toán sau khi xác định các khoản thuế, phí phải nộp bổ sung, đồng thời rà soát việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị các cơ quan liên quan rà soát, xác định lại nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp và xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi còn thời hiệu theo quy định.