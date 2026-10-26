TIP: Lợi nhuận quý III tăng 27%, gần 1.000 tỷ đồng rót vào dự án Depot

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (mã: TIP) ghi nhận doanh thu thuần 40 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp đóng góp 17 tỷ đồng, tăng 16%; doanh thu dịch vụ xử lý nước thải ghi nhận 8 tỷ đồng, tăng 8%. Ngược lại, hoạt động kinh doanh bất động sản chợ Thống Nhất không phát sinh doanh thu trong kỳ.

Giá vốn hàng bán giảm 15%, xuống 13 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 15% lên 27 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó ở mức khoảng 68%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng 105% lên 19 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, mức tăng chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi cho vay.

Bên cạnh đó, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết tăng 85%, lên 5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 6 tỷ đồng, tăng 2%.

Kết quả, TIP lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, tăng 27%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TIP ghi nhận 111 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu từ các hoạt động tại công ty mẹ tăng, bù đắp phần sụt giảm do không phát sinh doanh thu bán đất nền, nhà thô và ki-ốt tại chợ Thống Nhất.

Lãi sau thuế 9 tháng 132 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ

Gần 1.000 tỷ đồng chuyển sang chi phí đầu tư dự án Depot

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TIP ghi nhận 2.166 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển đáng kể từ ngắn hạn sang dài hạn.

Cụ thể, tài sản ngắn hạn giảm 57%, xuống 740 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 91%, còn 110 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 41%, sau khi doanh nghiệp thu hồi khoản hợp tác đầu tư khai thác cảng Phước An.

Ở chiều ngược lại, tài sản dài hạn tăng 224%, lên 1.426 tỷ đồng. Biến động chủ yếu đến từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang, với giá trị 986 tỷ đồng, tăng hơn 1.350 lần so với đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn khoản mục này là 985 tỷ đồng chi phí phát sinh tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Depot 24,4 ha. Dự án được Đại hội đồng cổ đông bất thường TIP thông qua vào tháng 7/2026 và đang trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư.

Ngoài ra, hàng tồn kho cuối tháng 9 ghi nhận 127 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm. Phần lớn tập trung tại dự án khu dân cư Thạnh Phú với 59 tỷ đồng và khu dân cư 18 ha Tam Phước với 43 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của TIP giảm 7% so với đầu năm, còn 235 tỷ đồng, tương đương khoảng 11% tổng tài sản. Đáng chú ý, doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm cuối quý III.

Trong cơ cấu nợ phải trả, doanh thu nhận trước ngắn hạn tăng 299% lên 23 tỷ đồng, chủ yếu do gia tăng tiền thuê đất và phí hạ tầng nhận trước từ khách hàng. Nợ dài hạn giảm 3%, còn 166 tỷ đồng, trong đó doanh thu nhận trước dài hạn từ tiền thuê đất khu công nghiệp chiếm 140 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ tăng 2% lên 1.932 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 650 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần ghi nhận 641 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 548 tỷ đồng.

Dòng tiền đầu tư âm hơn 1.000 tỷ đồng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TIP dương 103 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ.

Ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1.079 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 78 tỷ đồng.

Theo báo cáo, doanh nghiệp chi 986 tỷ đồng cho mua sắm, xây dựng tài sản dài hạn, đồng thời chi 1.373 tỷ đồng cho vay và mua các công cụ nợ. Đây là những khoản chi có quy mô lớn trong hoạt động đầu tư của TIP trong kỳ.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 112 tỷ đồng, chủ yếu do chi trả cổ tức bằng tiền mặt.