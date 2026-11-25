Tối 24/11, bộ phim truyền hình Tình Yêu Trong Vỏ Bọc (Love in Disguise) chính thức phát sóng tập cuối, khép lại chặng đường lên sóng trên đài tvN. Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập cuối ghi nhận rating trung bình toàn quốc đạt 5,9%, qua đó giữ vị trí số 1 trong khung giờ phát sóng.

Đáng chú ý, con số này chỉ thấp hơn đôi chút so với thành tích cao nhất mà bộ phim từng đạt được trước đó là 6,0%. Việc duy trì sức hút đến tập cuối giúp Tình Yêu Trong Vỏ Bọc có màn kết thúc tương đối thuận lợi, đồng thời khép lại hành trình phát sóng bằng vị trí dẫn đầu khung giờ.

Tình Yêu Trong Vỏ Bọc giữ ngôi đầu đến tập cuối.

Thuộc thể loại tình cảm kết hợp giật gân, Tình Yêu Trong Vỏ Bọc thu hút khán giả bằng câu chuyện đan xen giữa tình yêu và những tình tiết bí ẩn. Thành tích ở tập cuối cho thấy bộ phim vẫn giữ được sự quan tâm của người xem trong chặng đường cuối, dù không thể vượt qua mức rating cao nhất từng thiết lập.

Ở diễn biến khác, một tác phẩm khác của đài ENA là Crash 2 cũng ghi nhận tín hiệu tích cực về tỷ suất người xem. Tập 4 phát sóng tối 24/11 đạt rating trung bình toàn quốc 4,4%, chính thức thiết lập thành tích cao nhất kể từ khi mùa 2 lên sóng.

Theo Nielsen Korea, rating của Crash 2 tăng đáng kể so với tập trước, đánh dấu bước tiến mới về lượng khán giả theo dõi. Đây cũng là mức rating cao nhất mà bộ phim đạt được tính đến thời điểm hiện tại, cho thấy sức hút của tác phẩm đang có dấu hiệu tăng lên sau những tập đầu tiên.

Crash 2 lập kỷ lục rating mới.

Như vậy, trong khi Tình Yêu Trong Vỏ Bọc khép lại hành trình phát sóng bằng vị trí dẫn đầu khung giờ với rating 5,9%, Crash 2 lại trở thành cái tên đáng chú ý khi liên tiếp cải thiện thành tích người xem và xác lập kỷ lục mới.

Hai diễn biến trái chiều nhưng tích cực này tiếp tục khiến cuộc đua rating phim truyền hình Hàn Quốc nhận được sự quan tâm của khán giả.