Tình yêu thương của bà giúp chàng trai Việt nỗ lực săn học bổng du học toàn phần

Dương Bảo Nam Khang (sinh năm­­­­ 2004 tại Tây Ninh, nay là tỉnh Long An). Sau khi tốt nghiệp trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Khang lựa chọn theo học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc theo chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) và trường ĐH Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc).

Dương Bảo Nam Khang.

Trong bốn năm đại học, anh duy trì thành tích học tập tốt, trong đó, điểm trung bình hai năm học tại Việt Nam đạt 8,57/10, hai năm tại Trung Quốc đạt 4,47/5,0. Điểm trung bình chung bốn năm khi quy về thang 4 là 3,64/4,0. Tháng 6/2026, Khang tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại trường ĐH Sư phạm Quảng Tây. Nổi bật là Khang có bài khóa luận tốt nghiệp được nhà trường đánh giá xuất sắc và xếp thứ hai trong đợt xét chọn khóa luận tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên quốc tế khóa 2026 tại trường ĐH Sư phạm Quảng Tây.

Cũng trong thời gian này, Khang xuất sắc giành học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc (CSC) bậc thạc sĩ và lựa chọn học ngành Truyền thông tại trường ĐH Nhân dân Trung Quốc. Học bổng hỗ trợ Khang toàn bộ học phí, ký túc xá, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí hằng tháng. Đây là nguồn động lực giúp Khang giảm áp lực tài chính và tập trung học tập, nghiên cứu: “Đối với mình, việc tiếp tục theo học thạc sĩ tại trường ĐH Nhân dân Trung Quốc vừa là niềm vui, vừa là cơ hội tiếp cận môi trường học thuật mới. Mình có thể nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực mình yêu thích".

Dương Bảo Nam Khang chụp ảnh cùng bà nội tại lễ tốt nghiệp ở trường ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc.

Khang cho rằng, ở mỗi cột mốc quan trọng đều có sự đồng hành của bà nội, người có ảnh hưởng lớn đến anh trong quá trình trưởng thành và học tập: “Mình sống cùng ông bà từ nhỏ. Sau khi ông mất, bà trở thành người thân luôn bên cạnh, chăm sóc và động viên mình trong cuộc sống. Đặc biệt, tháng 6/2026, bà sang tận Trung Quốc tham dự lễ tốt nghiệp đại học của mình tại trường ĐH Sư phạm Quảng Tây. Khoảnh khắc h mặc áo cử nhân và chụp ảnh cùng bà tại lễ tốt nghiệp là một trong những kỷ niệm đáng quý”.

Nam sinh cũng cho biết: “Hai năm học tại Việt Nam giúp mình xây dựng nền tảng về ngôn ngữ và kiến thức chuyên ngành. Trong khi đó, hai năm học tại Trung Quốc tạo cơ hội để mình trực tiếp sử dụng tiếng Trung trong môi trường bản ngữ, tiếp xúc với văn hóa và quan sát đời sống xã hội Trung Quốc. Nhờ trải nghiệm cả hai môi trường, mình có cơ hội nhìn nhận việc học ngôn ngữ và giao lưu văn hóa từ nhiều góc độ khác nhau. Và đó là lý do mình quyết định lựa chọn ngành Truyền thông ở bậc cao học”.

Nam Khang đại diện du học sinh phát biểu trong lễ tốt nghiệp ở trường ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc.

Về trình độ ngôn ngữ Trung, Khang đã đạt trình độ HSK cấp 8 trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung HSK 7 - 9. Và bên cạnh việc học thạc sĩ, Khang dành thời gian giảng dạy tiếng Trung trực tuyến. Việc giảng dạy cũng giúp anh nhìn lại những kiến thức đã học và hiểu rõ hơn những khó khăn mà người mới bắt đầu thường gặp phải.

Sau học kỳ đầu tiên ở bậc thạc sĩ, Khang cũng gặp áp lực khi phải thích nghi với chương trình học thuật mới, giảng dạy bằng tiếng Trung và phần lớn bạn học là người bản xứ. Dù có nền tảng tiếng Trung tương đối tốt, đôi khi Khang vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận những thuật ngữ chuyên ngành, lý thuyết mới hoặc các nội dung giảng viên trình bày với tốc độ nhanh.

“Để khắc phục, mình dành thời gian đọc thêm tài liệu, tra cứu những khái niệm chưa hiểu và chủ động trao đổi với bạn bè hoặc giảng viên khi cần thiết. Đối với mình, bậc học thạc sĩ không chỉ là tiếp tục tích lũy kiến thức mà còn là quá trình rèn luyện khả năng tư duy độc lập, đặt câu hỏi và từng bước hình thành định hướng nghiên cứu của riêng mình”, Khang chia sẻ.

Khang (ngoài cùng, bên phải) và những người bạn.

Qua những môn học tham gia trên lớp, nhiều giảng viên khuyến khích sinh viên tìm hiểu cách ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu: “Chẳng hạn, môn ‘Phương pháp nghiên cứu truyền thông định lượng', giảng viên từng giới thiệu và gợi ý một số mô hình AI có thể hỗ trợ sinh viên trong quá trình tìm hiểu phương pháp nghiên cứu, xử lý thông tin và thực hiện các nhiệm vụ học thuật. Theo mình, AI có thể giúp chúng ta học nhanh hơn, nhưng không thể thay thế hoàn toàn khả năng tư duy, đánh giá và sáng tạo của người học”, Khang nhấn mạnh.

Từ những ngày đầu chật vật với môi trường học tập và các môn học chuyên ngành bằng tiếng Trung, Khang dần thích nghi với môi trường học thuật tại Trung Quốc.

Do mới chuyển đến học tập tại Bắc Kinh từ cuối tháng 8/2026, Khang vẫn đang trong quá trình làm quen với cuộc sống. Ngoài thời gian học tập và nghiên cứu, Khang cũng có một số sở thích cá nhân như ca hát, nấu ăn, quay phim, chụp ảnh và tập thể thao… Chia sẻ kinh nghiệm để đạt được kết quả học tập tốt như hiện tại, Khang cho rằng, mỗi người cần lựa chọn cho mình một phương pháp học tập phù hợp, đồng thời duy trì sự chủ động và kiên trì trong suốt quá trình học tập: “Nếu dùng hai từ để mô tả phương pháp học tập của bản thân, mình sẽ chọn tự lực và kiên trì”.

Ngoài dành thời gian cho học tập và nghiên cứu, Khang vẫn duy trì những khoảng nghỉ và các hoạt động đời thường để cân bằng cuộc sống.

Các thành tích ấn tượng của Dương Bảo Nam Khang: - Đồng tác giả bài báo khoa học “Factors influencing the willingness to communicate in using Chinese language classes at universities in Vietnam”, được đăng trên Tạp chí Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính). - Học bổng khuyến khích học tập “Sinh viên quốc tế xuất sắc Đại Ích” do Quỹ Từ thiện Đại Ích Vân Nam (Trung Quốc) trao tặng (5/2025). - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh dành cho sinh viên tài năng, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội và phong trào sinh viên năm 2023. - Giấy khen của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào Hội Lưu học sinh, năm học 2024 – 2025. - Giải Ba với tác phẩm Sắc đỏ Trung Hoa trong lòng bàn tay, tại Cuộc thi trình diễn tài năng “Văn nghệ hội tụ, tôn vinh phong cách Trung Hoa” trong Tuần lễ Giao lưu Giáo dục Trung Quốc - ASEAN năm 2025.