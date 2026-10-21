Tình yêu quyết không phải thế!

Lại vừa xảy ra một vụ án mạng hết sức nghiêm trọng vì… tình yêu, nhân danh tình yêu tại Gia Lai. Một kẻ tên Phạm Minh Phúc, 26 tuổi, trú tại xã Ia Ly đã ra tay sát hại người yêu của y là một nữ sinh 20 tuổi, người Lào, ở tỉnh Champasak, đang theo học đại học Lâm Nghiệp phân hiệu tại Gia Lai.

Tất nhiên Phúc bị bắt ngay và sẽ bị xử rất nặng vì tội ác dã man và ngu xuẩn của mình. Vụ án mạng này còn có yếu tố nước ngoài, mẹ nữ sinh bị sát hại là giảng viên đại học Champasak, tức nạn nhân sinh ra trong một gia đình trí thức Lào.

Vừa mới trước đấy là vụ tên sát nhân Nguyễn Đức Anh, yêu một cô bé 17 tuổi. Khi bị cô này từ chối, đã leo vào nhà định sát hại cô bé, nhưng may là bố cô bé phát hiện, đuổi ra, thì nó leo vào nhà bên cạnh sát hại ba mẹ con trong một gia đình không hề quen biết, chỉ vì lý do duy nhất là nhà này ở sát cạnh nhà cô bé 17 tuổi người yêu mình kia. Người chồng may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng. Và rất nhanh, nhanh đến kỷ lục, tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai đã đưa vụ này ra xét xử và kết án tử hình tên này. Chúng tôi đã bàn về việc này ở số báo ngày 7/10.

Vấn đề là, sau đấy trên mạng, có một số người tỏ vẻ thương xót tên này, thấy tên này cũng… hiền lành, cũng đáng thương, nhất là cái dáng cô đơn của nó trước tòa.

Ai cũng có quyền bày tỏ tình cảm của mình trước một hoàn cảnh cụ thể. Nhưng khi công khai thương xót cho một kẻ máu lạnh đã hết sức lạnh lùng ra tay giết chết ba mẹ con trong một gia đình mình hoàn toàn không quen biết, không liên quan, người chồng cũng bị chém đến tàn phế. Cái đám ma ba mẹ con ấy nó khủng khiếp vô cùng. Một gia đình tan nát, những con người vô tội bị giết oan, có 2 cháu bé 11 và 1 tuổi thì thử hỏi trời có thể dung, đất có thể tha không?

HĐXX TAND Tp. Đồng Nai tuyên án tử hình đối với Nguyễn Đức Anh.

Và cũng ở bài báo ấy, chúng tôi có đặt câu hỏi: Tại sao gần đây lại nổi lên những vụ án vì tình dã man tàn bạo thế?

Và không lâu sau đó, là vụ án sát hại nữ sinh người Lào này.

Theo tôi, đấy quyết không phải là tình yêu. Tình yêu là phải nâng niu bảo vệ người yêu, kể cả khi người yêu… quay lưng. Thời sinh viên hầu như chúng tôi ai cũng thuộc lòng bài thơ "Tôi yêu em" của nhà thơ Nga vĩ đại Puskin do Thúy Toàn chuyển ngữ: "Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng/ Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen/ Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm/ Cầu em được người tình như tôi đã yêu em".

Cái câu kết "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em" nó đẹp vô cùng, cao thượng vô cùng và cũng… yêu đến vô cùng. Tất nhiên cái tên đao phủ man rợ tên Phạm Minh Phúc 26 tuổi ấy có thể nó không biết Puskin là ai, nên chưa từng đọc thơ của ông. Nhưng thơ Puskin cũng chỉ là tổng kết lại cái tình yêu muôn thuở của con người, trong đó có cái ý tôi viết ở trên, rằng đã yêu thì phải nâng niu bảo vệ người yêu, kể cả khi không còn yêu nhau nữa.

Ở đây, Phúc, và những kẻ như Phúc, như Nguyễn Đức Anh, rồi nhiều người nữa, không phải yêu, mà là chiếm hữu, ác hơn cả chiếm hữu nô lệ. Khi đã không được yêu thì chúng đạp đổ, chúng hủy diệt để không ai được thay chúng chiếm hữu. Mà cách hủy diệt kinh khủng nhất là sát hại. Trước đấy còn món tạt a xít, để sống đấy mà như chết.

Tôi quen một bác nhà văn, bác có cô con gái rất xinh, yêu một thằng bạn cùng lớp đại học. Rồi bỏ nhau. Thằng kia lên tận nhà tạt a xít vào mặt cô gái là người yêu của mình. May mắn, gia đình có điều kiện, và bạn bè giúp đỡ nữa, đưa cô bé ra nước ngoài chữa trị, và may mắn nữa, không những bình phục gần như cũ, cô bé còn gặp tình yêu của mình, kết hôn với một chàng trai bản xứ đẹp trai nghề nghiệp ổn định.

Tất nhiên tôi luôn tôn trọng sự… đau khổ của tình yêu. Chính sự đau khổ ấy nó làm cho tình yêu… đẹp hơn. Nhất là trong thơ, đau khổ chính là… nguồn cơn của nhiều bài thơ.

Tôi cũng từng làm thơ thất tình, ví dụ như thế này: Người ơi vai chẳng kề vai/ mà sao thương mãi thương hoài ngàn năm/ thương từ thuở nhớ xa xăm/ để cho câu hát lặng thầm trên môi./ thì cầm lòng vậy người ơi/ trái tim thổn thức thành lời buồn đau/ ngàn năm sau/ vạn năm sau/ lửng lơ câu hát quặn đau kiếp người...

Nhưng đau khổ không có nghĩa là chiếm hữu một cách hết sức man rợ là hủy diệt người mình yêu như thế.

Có lần tôi nói đùa với một bạn trẻ bị người yêu bỏ: nếu đau khổ quá thì… làm thơ đi, một cách thoát đau khổ đấy, rồi sẽ gặp tình yêu mới. Quả là sau đấy chưa đủ năm, bạn này đã… hân hoan đi mời cưới.

Ở vụ bạn nữ sinh Lào này, một người đã mất, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái với biết bao ước mơ dự định đẹp đẽ. Ngay chuyện xuất ngoại sang Việt Nam học cũng đủ biết hoài bão của bạn ấy lớn đến như thế nào.

Người còn lại, thủ phạm của cái gọi là nhân danh tình yêu ấy, kẻ giết người man rợ vì tình yêu ấy, nếu không nhận mức án nặng nhất thì cũng chôn vùi cuộc đời trong lao tù. Một lựa chọn ngu ngốc cho cái thứ gọi là tình yêu nhưng thực chất là cách chiếm hữu rất man rợ và mù quáng.

Một nhà báo bạn tôi cho biết: "Ngày 18/10, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak (Lào), thay mặt phía Việt Nam và tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình nữ du học sinh Lào tử vong sau khi bị bạn trai dùng dao đâm ở ký túc xá Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai.

Các cơ quan chức năng Việt Nam và Lào đã phối hợp đưa thi thể K.S về quê nhà ở tỉnh Champasak, đồng thời giải quyết các thủ tục và quyền lợi liên quan. Hai phía cũng khẩn trương làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật".

Đám tang ấy toàn vòng hoa trắng.

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