Nhân dịp tháng 11 – tháng tri ân các nhà giáo, PV Báo Giáo dục và Thời đại đã có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Đăng Lý - Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Quốc tế TPHCM tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Qua đó, hiểu thêm về triết lý làm nghề, áp lực và hành trình giữ lửa bền bỉ của những người đứng trên bục giảng hôm nay.

Thầy Nguyễn Đăng Lý tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Gắn bó với sự nghiệp “trồng người” nhiều năm qua, đâu là kỷ niệm hoặc khoảnh khắc khiến ông cảm thấy tự hào và ấn tượng nhất?

Thầy Nguyễn Đăng Lý: Chúng tôi làm vì tình yêu với nghề, không mưu cầu vinh danh. Tất nhiên, nếu những đóng góp của mình được ghi nhận thì đó là niềm vui lớn nhưng với tôi, phần thưởng và niềm hạnh phúc to lớn nhất của người thầy là sự thành công của học trò.

Tôi ấn tượng nhất những lứa học sinh đã tốt nghiệp, trưởng thành nhưng vẫn giữ liên lạc và gọi điện chia sẻ mỗi khi có tin vui. Có em khoe vừa được thăng chức, có em báo tin lập gia đình, sinh con, mua được căn nhà đầu tiên, hay mở công ty riêng và phát triển tốt. Vinh quang của người thầy nằm ở đó chứ không phải điều cao siêu gì.

Thầy Nguyễn Đăng Lý (hàng 4, thứ 10 từ trái sang).

Áp lực mà một nhà giáo vừa trực tiếp giảng dạy, vừa đảm nhận vai trò quản lý như ông phải đối mặt không hề nhỏ, nhất là khi giáo dục hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới. Đã bao giờ ông thấy nản lòng và muốn từ bỏ?

Thầy Nguyễn Đăng Lý: Đã làm việc thì phải có áp lực, thậm chí có những lúc rất mệt, nản. Thành thực mà nói, nhà giáo hiện nay chịu sức ép từ nhiều phía: ngoài yêu cầu vững vàng về chuyên môn còn phải liên tục tự làm mới mình, đảm nhiệm nhiều đầu việc khác ngoài dạy học.

Song gắn bó với trường lớp, học trò lâu, tôi không biết nếu thôi dạy học mình sẽ làm nghề gì? Chính sự tương tác với học trò, đồng nghiệp mỗi ngày đã tự tạo ra nguồn năng lượng kéo tôi đi tiếp, cho tôi thêm cảm hứng dạy học.

Trong thực tế giảng dạy không tránh khỏi những lúc gặp phải học sinh lười biếng, thiếu động lực học tập khiến người thầy dễ mất hứng thú. Ông đối diện với tình huống này như thế nào?

Thầy Nguyễn Đăng Lý: Gặp học trò lười biếng, lên lớp thầy cô cũng có phút giây nản lòng, nhưng nhiệm vụ của người thầy là làm sao để các em hiểu bài, không thể vì chán mà qua loa hay bỏ mặc.

Vì vậy, tôi không ngừng đổi mới phương pháp khi dạy học cùng một bài giảng. Nội dung dạy học có thể chuẩn bị chung, nhưng với mỗi buổi học, mỗi đối tượng học sinh khác nhau cần truyền đạt theo cách khác nhau. Học sinh càng không hiểu bài, người thầy càng phải kiên nhẫn và nỗ lực điều chỉnh lại cách dạy.

Tại Trường Cao Đẳng Quốc tế TPHCM, thước đo cho chất lượng dạy và học không nằm ở là kết quả, điểm số cuối kỳ của học sinh. Vượt qua một kỳ thi chưa chắc đồng nghĩa với năng lực giỏi. Do đó, tôi cho rằng chất lượng đào tạo cần được chú trọng xây dựng, đảm bảo từ trong từng buổi học.

Ở góc độ một nhà quản lý giáo dục, ông làm thế nào để giữ lửa và tạo động lực cống hiến cho đội ngũ giáo viên, nhân viên của mình?

Thầy Nguyễn Đăng Lý: Tôi luôn xác định mình phải là người truyền lửa cho nhà giáo, cán bộ và nhân viên, nhưng việc truyền lửa không chỉ nói một lần, làm một lần là xong. Nếu nói 1 lần, 10 lần mà họ chưa hiểu thì hãy nói 100 lần, 1000 lần. Người quản lý phải kiên trì nhắc nhở, đồng hành cùng đội ngũ sư phạm trong từng cuộc họp, từng buổi giao ban.

Đặc biệt, với đội ngũ giáo viên cần thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, lắng nghe họ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Tôi quan niệm, chất lượng đào tạo của một ngôi trường không chỉ đến từ người giáo viên đứng lớp mà còn tới các cán bộ, nhân viên trong nhà trường đảm nhiệm công việc quản lý, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh,... Vì vậy, chúng tôi xây dựng tiêu chí chất lượng cụ thể, đồng bộ cho từng bộ phận.

Đối với người học càng cần sự quan tâm, tiếp cận thường xuyên hơn nữa. Không nên giữ khoảng cách bề trên mà phải tận dụng cơ hội để gần gũi với học trò, như đi ăn cơm chung, trò chuyện thân mật cùng các em. Hãy xem học trò vừa như đứa con, vừa như người em, người bạn, thậm chí là người thầy để học được những điều đáng học từ chính các em. Khi cảm nhận được sự bình đẳng, chân thành, học trò tự khắc mở lòng.

Tôi cho rằng, người quản lý không thể chỉ ở trong nhà trường mà càng phải liên tục bước ra ngoài học hỏi, cập nhật xu thế xã hội. Bản thân tôi thường xuyên lướt mạng xã hội TikTok, Facebook để xem giới trẻ ngày nay nghĩ gì, làm gì, xã hội đang biến đổi ra sao, có tư tưởng, lối sống mới nào cần nắm bắt? Từ đó, điều chỉnh lại phương hướng đào tạo cho sát sao, có tính ứng dụng trong đời sống thực tế.

Thầy Nguyễn Đăng Lý (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn công tác nhà trường sang Trung Quốc học hỏi mô hình đào tạo.

Xã hội vẫn thường tôn vinh nghề giáo là “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Từ kinh nghiệm thực tế, ông cảm nhận thế nào về danh xưng này?

Thầy Nguyễn Đăng Lý: Với tôi, nghề dạy học hay mọi nghề không có sự khác nhau. Giáo viên hay bảo vệ, công nhân vệ sinh môi trường, kỹ sư, bác sĩ,... đều là lao động chân chính. Mỗi nghề lại đóng góp giá trị riêng cho xã hội.

Cao quý hay không, thực chất là do mình nghĩ. Và muốn cao quý hay không cũng phụ thuộc vào hết thảy vào bản thân người thầy. Để học trò kính trọng, yêu thương thì trước tiên nhà giáo phải yêu thương, tôn trọng, hết lòng vì các em và vì sự nghiệp giáo dục. Không thể tự cho rằng mình cao quý, hay đứng yên một chỗ rồi mặc định xã hội tôn vinh mình.

Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất thẳng thắn và tâm huyết!

"Điều quan trọng nhất nếu muốn phát triển, gắn bó với nghề giáo phải có tình yêu với nghề. Bởi lẽ, có nhiều thử thách khác nhau nảy sinh trong thực tế dạy và học, hôm nay đã giải quyết khó khăn này, ngày mai lại có khó khăn mới ập đến. Chỉ có tình yêu nghề mới giúp nhà giáo vượt qua và tháo gỡ hết những rào cản đó", thầy Nguyễn Đăng Lý - Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Quốc tế TPHCM.