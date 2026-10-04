Tình yêu Hà Nội qua lăng kính thiếu nhi Việt Nam và quốc tế

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Dương Thùy

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội tổ chức. Với chủ đề “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”, cuộc thi mở ra một không gian văn hóa, nghệ thuật để các em thể hiện tình yêu với Hà Nội bằng ngôn ngữ hội họa, đồng thời gửi gắm những ước mơ về một thế giới hòa bình, an toàn và hạnh phúc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết cuộc thi dành cho thiếu niên, nhi đồng mang quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Thủ đô.

"Cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế", bà Trần Thị Phương nói.

Bên cạnh đó, cuộc thi được kỳ vọng khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật; tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em giao lưu, học hỏi và phát triển năng khiếu hội họa.

Bên cạnh học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở và các câu lạc bộ năng khiếu trên địa bàn thành phố, cuộc thi còn có sự góp mặt của thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia như Anh, Argentina, Ấn Độ, Belarus, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Italia, Nam Phi, Nga, Kyrgyzstan, Thụy Điển, Turkmenistan... đang sinh sống, học tập tại Hà Nội.

Qua nhiều mùa tổ chức, cuộc thi vẫn ghi dấu ấn riêng với nét đẹp trong trẻo của Thủ đô ngàn năm văn hiến hiện lên sinh động qua lăng kính trẻ thơ. Trên trang giấy vẽ của các em là những góc phố quen thuộc, mái ngói rêu phong, hàng cây xanh mát, các di tích lịch sử, hay đơn giản là hình ảnh những người bạn, thầy cô giáo gắn bó mỗi ngày. Chính những chi tiết tưởng chừng bình dị ấy, qua trí tưởng tượng phong phú và cảm xúc chân thành của các em, đã hóa thành những câu chuyện đa sắc màu về một Hà Nội vừa truyền thống vừa gần gũi.

Đông đảo thiếu nhi tham gia cuộc thi. Ảnh: Dương Thùy

Không dừng lại ở một sân chơi mỹ thuật, sự kiện còn là nhịp cầu để thiếu nhi Việt Nam giao lưu, gắn kết với bạn bè quốc tế đang sinh sống và học tập tại Thủ đô. Từ không gian này, tinh thần hòa bình, hữu nghị và ý thức tôn trọng sự khác biệt được hun đúc thành những trải nghiệm thiết thực với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2026 tiếp tục mở ra một kênh truyền tải sinh động, giúp Hà Nội kể câu chuyện của mình với bạn bè quốc tế thông qua góc nhìn hồn nhiên mà sâu sắc của thế hệ trẻ. Ở đó, hình ảnh một Thủ đô giàu bản sắc, thân thiện, sáng tạo và hội nhập hiện lên một cách tự nhiên, đồng thời nuôi dưỡng những giá trị về hòa bình và lòng nhân ái trong tâm hồn các em.

Khép lại ngày hội tranh tài, Ban Giám khảo đã trao giải Nhất cho em Nguyễn Phương Mỹ, học sinh lớp 4B1, Trường Tiểu học Đại Từ (phường Đại Kim, Hà Nội), cùng 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 30 giải Khuyến khích được trao cho các tác giả xuất sắc khác.