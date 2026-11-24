Từ những cánh đồng lúa xanh ngát ngút ngàn trong thơ Nguyễn Đình Thi đến lời ru dịu dàng của mẹ, từ dòng sông quê hương đến dáng hình thân thuộc của mỗi nhà, đất nước đã đi vào thơ ca bằng biết bao hình ảnh bình dị và thân thương.

Tác giả Huỳnh Mai Liên (giữa) giao lưu cùng độc giả trong khuôn khổ tiệc thơ “Đất nước là gì?”

Với mỗi người, tình yêu đất nước cũng bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế. Là tiếng Việt trong câu chuyện bà kể, là con đường đến trường, hương lúa mới; là những câu thơ đầu tiên thuộc lòng từ thuở ấu thơ. Qua thơ ca, tình yêu nguồn cội được nuôi dưỡng và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tiệc thơ mời gọi bạn đọc, đặc biệt là các bạn nhỏ và gia đình cùng khám phá câu hỏi giản dị mà chứa đựng nhiều điều đặc biệt.

Tiệc thơ đã tạo nên một không gian để những tâm hồn đồng điệu cùng gặp gỡ, đọc thơ, sẻ chia và lan tỏa tình yêu văn chương; để những vần thơ đẹp tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn, vun đắp tình yêu văn hóa Việt và kết nối các thế hệ.

Với ngôn ngữ tự nhiên, nhịp thơ vui tươi và những hình ảnh gần gũi, tác giả Huỳnh Mai Liên đã đưa vào tập thơ Đất nước là gì những bài học đầu đời về tình yêu thương, sự đồng cảm, lòng trân trọng và sẻ chia.

Đặc biệt, nhiều sáng tác của tác giả đã được lựa chọn đưa vào sách giáo khoa, trở thành những vần thơ thân thuộc với nhiều thế hệ học sinh.

Đất nước là gì? là cuốn sách để trẻ thơ đọc, khám phá và lớn lên cùng những tình cảm đẹp đẽ. Cũng là dịp để cha mẹ đọc cùng con, kể cho con nghe về quê hương, về những người thân yêu và về thế giới rộng lớn.

Tập thơ "Đất nước là gì" của tác giả Huỳnh Mai Liên

Tình yêu đất nước có thể bắt đầu từ một vòng tay ôm mẹ, một tình bạn đẹp, một hạt cát bên bờ biển hay một món quà gửi đến người bạn phương xa. Để rồi, từ những điều giản đơn ấy, tình yêu đất nước cứ thế lớn lên trong mỗi chúng ta.

Đi cùng với những vần thơ của Huỳnh Mai Liên là những bức tranh minh họa rực rỡ, tươi vui của họa sĩ Mai Khuê, con gái tác giả. Với nét vẽ hồn nhiên và màu sắc trong trẻo, Mai Khuê đã thổi thêm sức sống vào Đất nước là gì?, đưa những hình ảnh thân thương đến gần hơn với các bạn nhỏ.

Sự kết hợp giữa thơ của mẹ và tranh của con đã tạo nên món quà nghệ thuật đặc biệt mà ở đó, tình yêu quê hương, gia đình và cuộc sống được kể bằng hai ngôn ngữ: những vần thơ dịu dàng và những nét vẽ trong veo.

Chia sẻ về tập thơ, tác giả Huỳnh Mai Liên cho biết, cảm hứng sáng tác ban đầu của chị xoay quanh hình ảnh người mẹ, một đề tài thiêng liêng mà có lẽ cả đời viết cũng không thể khai thác hết. Trong tập thơ, hình ảnh người mẹ xuất hiện xuyên suốt, gắn với ý niệm về cội nguồn.

Theo tác giả, tình yêu quê hương, đất nước trước hết được nuôi dưỡng từ tình cảm gia đình, từ những điều thân thuộc nhất, được trao truyền qua các thế hệ. Chính từ những điều bình dị, nhỏ bé ấy, tình yêu đất nước dần được vun đắp và hình thành.

Nhà thơ Bảo Ngọc nhận định: “VớiĐất nước là gì?, tác giả Huỳnh Mai Liên đã lựa chọn những hình ảnh thân thuộc của gia đình, thiên nhiên và cuộc sống để trò chuyện cùng các em nhỏ về tình yêu quê hương, Tổ quốc. Qua những bài thơ ấy, tác giả gửi gắm mong muốn trẻ em biết quan sát, yêu thương và nhận ra ý nghĩa của những điều bình dị”.