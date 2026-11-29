Dù ở hai môi trường học tập khác nhau, cả hai vẫn dành cho nhau sự quan tâm, động viên, chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp THPT, Ngân thi đỗ Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo. Trong khi đó, Huỳnh nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành sĩ quan trong Quân đội. Mỗi người một công việc, một hành trình riêng, nhưng tình cảm chân thành và sự tin tưởng đã giúp họ cùng nhau vượt qua những khoảng cách về thời gian, điều kiện công tác.

Tổ ấm gia đình Thượng úy Nguyễn Khánh Huỳnh.

Sau khi tốt nghiệp, Ngân được nhận công tác tại Trường Mầm non Ngân Hà, TP Hải Phòng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để hai người gần nhau hơn, cùng vun đắp tình yêu và xây dựng gia đình. Sau những năm tháng gắn bó, Huỳnh và Ngân nên duyên vợ chồng. Hiện nay, gia đình nhỏ của họ đang thuê nhà tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Cuộc sống còn nhiều điều phải lo toan, nhưng tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ luôn có niềm vui và sự sẻ chia. Đặc biệt, sự ra đời của cô con gái Nguyễn Khánh Vân năm 2024 càng khiến gia đình thêm gắn bó, hạnh phúc.

Công việc của Huỳnh tại đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới có nhiều đặc thù. Trên cương vị Chính trị viên phó Tiểu đoàn, anh phải thường xuyên sâu sát bộ đội, nắm bắt tư tưởng, tình cảm, tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Những thời điểm đơn vị bước vào cao điểm huấn luyện, thời gian dành cho gia đình của anh không nhiều, có khi phải ở lại đơn vị nhiều ngày. Trong khi đó, công việc giáo viên mầm non của Ngân cũng không ít vất vả. Hằng ngày, cô vừa chăm sóc, giáo dục các cháu ở trường, vừa thu xếp việc gia đình, chăm lo cho con nhỏ. Những lúc chồng bận công tác, phần lớn việc chăm con và việc nhà đều do Ngân đảm nhận. Hiểu đặc thù nhiệm vụ của chồng, cô luôn chủ động sắp xếp công việc, động viên anh yên tâm công tác.

Với Huỳnh, sự cảm thông và chia sẻ của vợ là nguồn động viên quan trọng để anh hoàn thành nhiệm vụ. Anh hiểu rằng, phía sau mỗi ngày công tác, mỗi đợt huấn luyện vất vả là sự cố gắng, hy sinh thầm lặng của người bạn đời. Vì vậy, những lúc có thời gian, anh luôn tranh thủ trở về bên vợ con, cùng vợ chăm sóc con gái và chia sẻ công việc gia đình. Dù thời gian dành cho nhau không phải lúc nào cũng nhiều, cả hai đều cố gắng trân trọng những khoảnh khắc sum họp.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, Huỳnh cho biết, điều anh trân trọng nhất là vợ luôn thấu hiểu, đồng hành và tạo điều kiện để mình yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Với anh, gia đình không chỉ là nơi trở về sau những giờ làm việc mà còn là điểm tựa tinh thần để tiếp tục phấn đấu. Phía trước, vợ chồng Huỳnh còn nhiều dự định cần thực hiện. Dù còn những khó khăn về điều kiện sinh hoạt, kinh tế và thời gian dành cho nhau, song họ luôn xác định sẽ cùng cố gắng, chia sẻ trách nhiệm để xây dựng gia đình hạnh phúc.