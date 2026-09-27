Tình yêu chiến sĩ: Thanh xuân có đôi

Đầu năm 2022, khi đang học lớp 12, Bảo Lâm và Ngọc Lan quen nhau qua lớp học online môn Hóa. Qua màn hình điện thoại, Lan nhìn Lâm nhưng chưa có thiện cảm. Lan là học sinh xuất sắc, vậy mà khi những câu hỏi khó thầy giáo đưa ra, Lâm luôn nhanh chóng tư duy, tìm lời giải hay, đáp án chính xác nhanh hơn mình. Điều đó khiến Lan bắt đầu tò mò, để ý về Lâm. Những buổi học sau đó, Lâm liên tục là người dẫn đầu lớp khiến Lan càng nể phục và nhắn tin trao đổi bài. Cứ thế đôi bạn trẻ trở nên thân thiết.

Bảo Lâm và Ngọc Lan. Ảnh do nhân vật cung cấp

Suốt quãng thời gian ôn thi, Lan và Lâm luôn động viên, cổ vũ, giúp đỡ nhau trong học tập. Trước khi tạm chia tay để bước vào kỳ thi đại học, Lâm từng nói: “Tớ ước mơ sau này được khoác trên mình bộ quân phục. Khi ấy, nếu cả hai chưa có đối phương theo đuổi, tớ sẽ xuất hiện và tán đổ cậu”. Sau đó, Lâm thi đỗ Học viện Quân y, còn Lan trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (nay là Đại học Công nghiệp Hà Nội); ngay khi nhận kết quả trúng tuyển như nguyện vọng, Lâm đã hẹn gặp và ngỏ lời yêu thương với Lan.

Năm thứ nhất, theo chương trình học, Lâm lên Bắc Ninh huấn luyện, còn năm đầu Lan học tại tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Ngày Lâm lên Bắc Ninh, trời đổ mưa rất to, Lan muốn đến gặp nhưng Lâm không đồng ý, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe bạn gái. Tuần đầu tiên, cả hai không liên lạc. Lan nhớ bạn trai, chỉ biết cầm theo chú gấu bộ đội bạn tặng trước khi lên đường và nhớ về những ngày miệt mài ôn thi, nhớ những buổi tan học dạo quanh Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền và nói về những câu chuyện chẳng có đầu cuối...

Khi biết nhà trường cho phép người thân lên thăm, Lan quyết định đến thăm bạn trai. Đây cũng là lần đầu tiên Lan đi xa một mình. Ngoài tên bạn trai và những thông tin về trường tìm hiểu trên mạng xã hội, còn lại với Lan tất cả đều mơ hồ. Vừa đến nơi, Lan xốn xang khi thấy Lâm xuất hiện với nước da đen nhẻm sau những ngày huấn luyện, chạy đến ôm mình thật chặt. Từ đó, mỗi tháng, Lan đều thu xếp thời gian để lên thăm bạn trai.

Bước sang năm thứ hai, cả hai được về Hà Nội học, hằng tuần, Lan có mặt tại Học viện Quân y, đôi bạn cùng nắm tay nhau đi dạo quanh khuôn viên trường và chia sẻ về cuộc sống, học tập.

Những ngày đầu khi biết con gái yêu bộ đội, bố mẹ Lan có chút lo lắng vì sợ con sau này sẽ vất vả và chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, sau vài lần Lâm đến thăm trong dịp Tết, hè, bố mẹ Lan đã tin tưởng và thay đổi suy nghĩ trước sự chững chạc, điềm đạm, chín chắn của chàng học viên quân y. Bố mẹ hai bên luôn động viên, nhắc nhở các con biết yêu thương, trân trọng, cảm thông cho nhau để sau này cùng xây dựng tương lai hạnh phúc.