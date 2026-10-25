Tình yêu chiến sĩ: Lời hẹn đoàn viên

Hỏi chuyện mới biết, Hào và Nhài quen nhau năm 2024. Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện vu vơ, nhưng càng nói chuyện, đôi bạn càng thấy thú vị khi có tháng và năm sinh trùng nhau. Đặc biệt, cả hai có chung sở thích ăn uống, quan điểm sống nên từ cảm mến bạn bè, hai trái tim bắt đầu rung động khi trò chuyện qua các dòng tin nhắn. Vốn là du học sinh sống nơi đất khách quê người, được nghe Hào kể những câu chuyện về cuộc sống trong quân ngũ khiến Nhài vô cùng thích thú và háo hức. Mỗi trải nghiệm hằng ngày của đôi bạn trẻ được nối dài hơn qua những cuộc gọi, dòng tin nhắn.

Minh Hào và Thanh Nhài trân trọng những khoảnh khắc ít ỏi được gặp nhau. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tháng 8-2025, sau một năm yêu nhau, Nhài được nghỉ hè, trở về nước. Khi ấy Hào đang là học viên năm cuối nên đôi bạn trẻ có cuộc hẹn hò chính thức tại Học viện Kỹ thuật Quân sự nơi Hào đang học. Đi dạo quanh khuôn viên nhà trường, chàng học viên trẻ bỗng níu tay bạn gái và bộc bạch: “Năm qua, chúng mình yêu nhau và chỉ được gặp gỡ qua những cuộc gọi, ngày hôm nay anh vẫn ngỡ như là mơ. Được nắm tay người con gái luôn đồng cảm, ủng hộ, chia sẻ với mình, anh thấy thật hạnh phúc. Dù biết rằng chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng anh tin rằng, chỉ cần chúng ta cố gắng, hướng về nhau, tình yêu của chúng mình sẽ vượt qua tất cả”. Nghe những lời tâm sự chân tình của bạn trai, Nhài lâng lâng hạnh phúc, khẽ tựa đầu vào vai Hào đầy tin cậy.

Sau lần gặp gỡ ấy một tuần, Hào về Phú Thọ thăm gia đình bạn gái. Giữa những đồi cọ xanh ngút ngàn, dưới tán lá xòe rộng đón nắng và trong không gian bình yên của miền quê trung du, hai người có thêm những phút giây được ở bên nhau, cùng trò chuyện và lưu giữ những khoảnh khắc giản dị mà đáng nhớ. Tiếp đó, Nhài cũng sắp xếp thời gian, xin phép gia đình đến thăm ba mẹ bạn trai tại TP Hồ Chí Minh. Lần đầu đặt chân đến mảnh đất phương Nam, Nhài thích thú trước sự cởi mở, gần gũi trong cách trò chuyện, ứng xử của gia đình bạn trai. Đặc biệt, sự nhẹ nhàng, chân tình của ba mẹ Hào khiến cô nhanh chóng cảm thấy ấm áp, như được đón nhận một gia đình đã quen thân từ lâu. Trong câu chuyện bên mâm cơm, mẹ Hào vừa hỏi han, vừa ân cần dặn dò hai con phải biết yêu thương, nhường nhịn, cùng nhau chia sẻ và giữ gìn hạnh phúc. Những lời giản dị ấy không chỉ làm khoảng cách được thu hẹp lại mà còn khiến cả hai càng thấy trân trọng mối quan hệ tốt đẹp này.

Suốt quãng thời gian quen và yêu nhau, khoảng cách địa lý làm cả hai luôn sống trong nhớ nhung, chờ đợi, nhưng đôi bạn trẻ vẫn cố gắng và lựa chọn cách để ở gần nhau mỗi ngày qua các phương tiện liên lạc. Chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn của Hào và Nhài như một lời hẹn thầm lặng: Dù ở đâu, cả hai vẫn đang cùng nhìn về một dòng thời gian, cùng kiên nhẫn chờ đợi và gìn giữ lời hứa dành cho nhau.