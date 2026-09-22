Tịnh xá Ngọc Quang, chùa Hải Vân, Quán Thế Âm, Bạch Liên tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi

Các em giao lưu với chú Cuội và chị Hằng

Chương trình mở đầu bằng phần giao lưu văn nghệ, nơi các em nhỏ cùng hát múa trong không khí rộn ràng. Tiếp đó, các em được tham gia hoạt động vui nhộn với chú Cuội và chị Hằng, mang lại nhiều tiếng cười và sự hứng khởi. Đặc biệt, màn múa lân sôi động đã làm không khí thêm phần náo nhiệt, khiến các em vô cùng thích thú.

Nhận lồng đèn Trung thu

Kết thúc chương trình, Sư cô đã trao tặng những phần quà Trung thu đầy ý nghĩa, như lời động viên và tình thương gửi đến tuổi thơ, giúp các em cảm nhận được sự ấm áp và niềm vui trong mùa trăng rằm.

Nhật Trúc

* Hòa trong niềm vui của ngày Tết đoàn viên, chiều ngày 20-9, chùa Quán Thế Âm đã phối hợp cùng điểm sinh hoạt Phật giáo Tuệ Viên (xã Ea Kar), tổ chức chương trình tặng quà trung thu đến các cháu thiếu nhi tại điểm sinh hoạt Phật giáo Khánh Tường (Buôn Krông Jing 3, xã M’Đrắk).

Xem múa lân

Với tâm nguyện mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và trọn vẹn hơn, Đại đức Thích Minh Giáo - Trưởng ban Văn hóa và Nghi lễ Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Quán Thế Âm đã kết nối và hướng dẫn Sư cô Thuần Châu - phụ trách điểm sinh hoạt Phật giáo Tuệ Viên, cùng các mạnh thường quân trao tận tay 450 phần quà trung thu, tổng trị giá 27 triệu đồng; 100 phần quà từ thiện, trị giá 30 triệu đồng, gồm: gạo, mì và những nhu yếu phẩm.

Phát biểu tại chương trình, Đại đức Thích Minh Giáo nhắn nhủ: “Trẻ em hôm nay là tương lai của ngày mai, chăm lo cho các em bằng tình yêu thương và sự giáo dưỡng chính là gieo những hạt giống thiện lành cho xã hội”.

Niềm vui Trung thu cho các em thiếu nhi

Đại đức cũng gửi lời tri ân đến Sư cô Thuần Châu cùng quý mạnh thường quân luôn đồng hành với chùa Quán Thế Âm trong các hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật đến với cộng đồng. Những món quà tuy mộc mạc, nhưng là nguồn động viên để các em và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cảm nhận được hơi ấm của tình người trong mùa trăng yêu thương. Cuối cùng, Đại đức chúc các em thiếu nhi đón một mùa Trung thu ấm áp và tràn đầy niềm vui bên gia đình.

Trao quà trung thu đến các em thiếu nhi

Khép lại chương trình là màn múa lân sôi động, các trò chơi tập thể và tiếng cười trong trẻo của hàng trăm em thiếu nhi. Trung thu nơi điểm sinh hoạt Phật giáo Khánh Tường vì thế không chỉ là ngày hội của tuổi thơ, mà còn là ngày hội đoàn viên đong đầy yêu thương, để ánh sáng của lòng nhân ái tiếp tục được thắp lên giữa buôn làng vùng cao.

Tin, ảnh: Văn Tin

* Sáng 19-9, Ban Từ thiện tịnh xá Ngọc Quang (phường Buôn Ma Thuột), đã trao 1500 phần quà trung thu đến các em thiếu nhi nhân mùa Trung thu năm nay.

Thượng tọa Thích Giác Phổ phát biểu thăm hỏi và tặng quà đến các em

Đoàn thiện nguyện do Thượng tọa Thích Giác Phổ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn; cùng Phật tử trong Ban Từ thiện tịnh xá, các nhà hảo tâm gần xa tháp tùng đoàn.

Đoàn đến thăm và tặng quà tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong (buôn Dơng Bắk), Trường Tiểu học Trần Phú (buôn Ja), điểm sinh hoạt Ngọc Dũng thuộc xã Liên Sơn Lắk; Gia đình Phật tử Ngọc Quang. Với mong muốn mang đến một mùa trăng rằm trọn vẹn, đoàn đã trao tận tay cho các em những phần quà gồm bánh, kẹo, lồng đèn...

Trao quà đến các em

Tại các điểm trao quà, Thượng tọa Thích Giác Phổ ân cần thăm hỏi và động viên các em thiếu nhi. Thượng tọa chia sẻ: “Trung thu không chỉ là ngày hội của tuổi thơ với lồng đèn, bánh nướng, bánh dẻo và ánh trăng đoàn viên, mà còn là dịp để người lớn gửi gắm tình thương, sự quan tâm đến các em – những mầm non của quê hương.

Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tấm lòng sẻ chia của chư Tăng, quý Phật tử và các mạnh thường quân. Mong rằng các em sẽ luôn chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, kính trọng thầy cô, siêng năng học tập để mai sau trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.”

Thượng tọa cũng gửi lời tri ân đến lãnh đạo địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo cùng các nhà hảo tâm đã chung tay góp sức để chương trình được thành tựu viên mãn, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, phụng sự cộng đồng.

Xem múa lân

Bên cạnh hoạt động trao quà, các em thiếu nhi còn được hòa mình vào không khí vui tươi của hội trăng rằm với hoạt cảnh chú Cuội - chị Hằng, các tiết mục văn nghệ và màn múa lân sôi động, mang đến tiếng cười rộn rã khắp sân trường.

Chương trình khép lại trong niềm hân hoan của các em nhỏ và bà con địa phương, để lại những hình ảnh đẹp về một mùa Trung thu nghĩa tình, góp phần động viên các em tiếp bước năm học mới với nhiều niềm vui và hy vọng.

Tin, ảnh: Đông Triều - Minh Trí

Xem múa lân

* Chiều 19-9, tại chùa Bạch Liên (phường Bạc Liêu, Cà Mau), Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa, trụ trì chùa đã tổ chức chương trình “Vui hội Trung thu”, mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi trong mùa hội trăng rằm.

Chương trình diễn ra sôi nổi với các tiết mục múa hát, xiếc, ảo thuật và múa lân, tạo không khí rộn ràng, thu hút sự hưởng ứng của các em nhỏ.

Tặng quà đến các em

Trong ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng, đêm hội mang đến cho thiếu nhi những khoảnh khắc vui tươi, ấm áp; đồng thời lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và sự quan tâm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ.