Tịnh xá Ngọc Chánh, tổ đình Vạn Thọ tổ chức trung thu, trao học bổng đến thiếu nhi khó khăn hiếu học

* Theo đó, chiều ngày 24-9, chư Tăng, Phật tử tịnh xá Ngọc Chánh (phường Bình Thạnh, TP.HCM) phối hợp nhóm Thiện nguyện Chánh Đạo và Ủy ban MTTQVN phường Bình Thạnh tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương 2026 – Đêm hội trăng rằm, kết nối yêu thương” tặng quà trung thu, học bổng và khuyến học đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Chương trình Trung thu tại tịnh xá Ngọc Chánh

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương, Trưởng Phân ban Từ thiện xã hội Giáo dục thuộc Ban Từ thiện xã hội Trung ương, trụ trì chùa Hòa Khánh; Đại đức Thích Minh Nghi, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chánh Văn phòng Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ; Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Thường trực Phân ban Từ thiện xã hội Phật giáo Khất sĩ T.Ư, Ủy viên Phân ban Từ thiện xã hội Giáo dục thuộc Ban Từ thiện xã hội Trung ương, trụ trì tịnh xá Ngọc Chánh; bà Cao Thị Hiền, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thạnh; cùng các thành viên nhóm Thiện nguyện Chánh Đạo, mạnh thường quân, Phật tử và đông đảo các em thiếu nhi.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Minh Phú cho biết chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và trọn vẹn. Bên cạnh những phần quà thiết thực, chương trình còn là dịp để sẻ chia, động viên, giúp các em có thêm niềm vui và nghị lực vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Trao Bằng công đức đến các mạnh thường quân và quà trung thu cho các em thiếu nhi

Đại đức bày tỏ tri ân chư tôn đức, quý mạnh thường quân, Phật tử và các thành viên Nhóm Thiện nguyện Chánh Đạo đã đồng hành, chung tay thực hiện chương trình; đồng thời mong muốn tinh thần yêu thương, sẻ chia tiếp tục được lan tỏa đến nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Dịp này, Quỹ Khuyến học Thiện nguyện Chánh Đạo trao 300 suất quà trung thu, cùng 60 suất học bổng và hỗ trợ khuyến học (500.000 đồng/phần) đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trong đó có những trường hợp mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng các học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn TP.HCM.

Chuỗi chương trình "Trung thu yêu thương 2026" do chư Tăng, Phật tử tịnh xá Ngọc Chánh - Nhóm Thiện nguyện Chánh Đạo tổ chức đã trao tặng 2.000 phần quà trực tiếp cũng như gián tiếp đến các em thiếu nhi tại TP.HCM, Cà Mau, An Giang, TP.Huế, Đắk Lắk, Khánh Hòa

Được biết, đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Trung thu yêu thương 2026" do chư Tăng, Phật tử tịnh xá Ngọc Chánh - Nhóm Thiện nguyện Chánh Đạo tổ chức trao tặng 2.000 phần quà trực tiếp cũng như gián tiếp đến các em thiếu nhi tại TP.HCM, Cà Mau, An Giang, TP.Huế, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Quảng Đạo

* Tổ đình Vạn Thọ tổ chức Hội Trung thu “Vầng trăng Phật hiện” vào tối 15-8 Âm lịch, dành cho gần 1.000 các em thiếu nhi tham dự.

Vui Trung thu cùng các em thiếu nhi tại tổ đình Vạn Thọ

Phát biểu tại chương trình, Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì tổ đình Vạn Thọ cho biết chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi một đêm Trung thu vui tươi, an lành và đầy tình yêu thương.

Thượng tọa Thích Minh Quang cũng gửi lời chúc đến các em thiếu nhi luôn chăm ngoan, học giỏi, biết vâng lời ông bà, cha mẹ và sống trong tình thương yêu của gia đình. Thượng tọa mong rằng đêm hội sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, để các em cảm nhận được sự ấm áp của tình người và niềm vui trong mùa Trung thu.

Các em thiếu nhi tham dự

Dịp này, các em thiếu nhi tham dự chương trình sẽ được nhận phần quà trung thu gồm: bánh trung thu, lồng đèn, bánh snack, kẹo, xiên que và một ly trà sữa trân châu. Những phần quà tuy giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm, yêu thương của chư Tăng và Phật tử tổ đình chùa Vạn Thọ dành cho các em nhỏ.

Bên cạnh đó, trước cổng tổ đình Vạn Thọ diễn ra chương trình múa lân nghệ thuật, góp phần tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt trong đêm hội trăng rằm.