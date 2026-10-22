Tỉnh Vĩnh Long lấy được 4.490 mẫu hài cốt liệt sĩ, bàn giao cho đơn vị giám định

Lực lượng chức năng lấy mẫu mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang Bình Minh

Tính đến tháng 10-2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội K90 (Cục Chính trị, Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập được 135 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể. Toàn bộ hài cốt liệt sĩ đều được lập hồ sơ, bàn giao và lưu giữ đúng quy định.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức trang trọng Lễ viếng, truy điệu và an táng 108 hài cốt liệt sĩ cùng 1 mộ tập thể tại các nghĩa trang: Giồng Trôm, Trà Cú, Mỏ Cày Bắc.

Đối với nhiệm vụ lấy mẫu 5.145 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang trên địa bàn, tính đến giữa tháng 10-2026, tỉnh đã lấy được 4.490 mẫu và bàn giao cho các đơn vị giám định. Theo đó, 1.346 mẫu chuyển đến Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và 3.144 mẫu chuyển đến Viện Pháp y Quân đội.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được Công an tỉnh phối hợp các cơ quan chuyên môn triển khai chặt chẽ. Đến nay, lực lượng chức năng thu thập được 2.370 trong số 5.364 mẫu thân nhân và bàn giao cho cơ quan giám định ADN; đồng thời tiếp tục lấy 1.509 mẫu sinh phẩm còn lại.

UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long, khẳng định, đạt được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực rất lớn của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Để hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì rà soát các nghĩa trang lập tạm trong chiến tranh và những vị trí nghi còn sót hài cốt liệt sĩ để hoàn thiện hồ sơ, tổ chức tìm kiếm, quy tập ngay, bảo đảm số liệu và hồ sơ thống nhất.

Công an tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phối hợp chính quyền địa phương rà soát từng trường hợp. Với các trường hợp thân nhân không còn ở địa phương, chưa đồng thuận hoặc khó xác định quan hệ huyết thống, đơn vị phải phân loại, xác minh cụ thể để xử lý, không để tồn đọng.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Bằng khen, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.