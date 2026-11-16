Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 50.000 lao động

Hoạt động làm lưới đánh cá tại Vĩnh Long góp phần duy trì nghề truyền thống, tạo việc làm tại chỗ và mở hướng phát triển sinh kế cho lao động nông thôn, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Thu Hiền)

Tỉnh Vĩnh Long đang tăng cường đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và kết nối thị trường lao động nhằm mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, việc lựa chọn nghề phù hợp với điều kiện địa phương, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng và phát triển sinh kế tại chỗ được chú trọng.

Tại xã Nhị Trường, nơi đồng bào Khmer chiếm gần 70% dân số, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong 9 tháng năm 2026, xã có 40 lao động xuất cảnh, trong đó hơn một nửa là người Khmer; khoảng 60 lao động khác đang học tập, đào tạo để chuẩn bị xuất cảnh. Việc kết hợp tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ vốn và trang bị kỹ năng giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận thị trường lao động, tạo nguồn thu nhập cho gia đình.

Cùng với giải quyết việc làm ngoài địa phương, nhiều xã có đông đồng bào Khmer chú trọng nâng cao kỹ năng sản xuất, phát triển sinh kế tại chỗ. Tại xã Trà Côn, các hoạt động tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt được kết hợp với hỗ trợ con giống và tiếp cận vốn vay ưu đãi. Địa phương tiếp tục định hướng đào tạo nghề, phát triển kinh tế tập thể, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình.

Ở phạm vi toàn tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Long đẩy mạnh kết nối cung-cầu lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm tổ chức 33 phiên giao dịch việc làm kết hợp chương trình “Cà phê việc làm," 4 phiên giao dịch lưu động tại các xã và 67 cuộc tư vấn tại trường học, địa phương. Các hoạt động này góp phần mở rộng kênh tiếp cận thông tin tuyển dụng, tư vấn học nghề và lựa chọn công việc phù hợp.

Lao động trẻ tại Vĩnh Long thực hiện công đoạn đan, sửa lưới đánh cá, góp phần tạo việc làm tại chỗ và phát triển sinh kế cho người dân địa phương. (Ảnh: Thu Hiền)

Đáng chú ý, theo Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 11/6/2026, Vĩnh Long đặt mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới ba tháng cho 50.000 lao động giai đoạn 2026-2030, bình quân 10.000 người mỗi năm. Tỉnh phấn đấu tỷ lệ học viên hoàn thành khóa học đạt trên 95%, trên 85% có việc làm đúng nghề sau đào tạo và trên 60% được đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp. Chính sách ưu tiên hỗ trợ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo và lao động vùng khó khăn, góp phần giảm bớt trở ngại khi tham gia học nghề.

Theo định hướng của Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đào tạo nghề cần gắn với giải quyết việc làm, phù hợp nhu cầu người lao động và điều kiện địa phương. Việc kết hợp đào tạo kỹ năng, hỗ trợ sinh kế và kết nối doanh nghiệp tại Vĩnh Long góp phần tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào Khmer, hướng tới phát triển sinh kế bền vững./.