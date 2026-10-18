Tỉnh Vĩnh Long công bố quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu.

Ngày 17/10/2026, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu tại xã Ba Tri.

Theo Quyết định số 2414/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy hoạch có phạm vi nghiên cứu 35,2ha, quy mô lập quy hoạch 41.581,64m².

Trong đó, khu vực Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu có diện tích 41.513,04m²; khu vực nền nhà cũ của gia đình cụ Nguyễn Đình Chiểu tại trung tâm xã Ba Tri có diện tích 68,6m².

Quy hoạch hướng đến mục tiêu bảo tồn lâu dài, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích; gắn hoạt động bảo tồn với giáo dục truyền thống yêu nước và phát triển du lịch.

Các hạng mục được định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi và xây dựng gồm khu mộ, đền thờ, nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu, nhà đón tiếp, nhà chẩn trị Đông y, vườn thuốc nam, vườn thơ, vườn văn, hồ sen và không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nam Bộ.

Việc triển khai quy hoạch dự kiến thực hiện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, chia thành ba giai đoạn.

Trong giai đoạn 2026 - 2028, tỉnh tập trung giải phóng mặt bằng, san lấp giai đoạn 1; tu bổ, tôn tạo đền thờ và cổng xây dựng năm 1972; cải tạo khu mộ, vườn thuốc nam và chỉnh trang cảnh quan khu nền nhà cũ của Nguyễn Đình Chiểu.

Các giai đoạn 2029 - 2030 và 2031 - 2035 tiếp tục thực hiện những hạng mục cải tạo, xây dựng theo quy hoạch. Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh ý nghĩa của di tích trong việc tôn vinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, đồng thời khẳng định việc triển khai quy hoạch sẽ tạo cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị di tích, phát triển nơi đây thành điểm đến văn hóa, du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, thực hiện cắm mốc ranh giới khu vực bảo vệ di tích trên bản đồ và thực địa; xây dựng lộ trình triển khai các dự án thành phần phù hợp với điều kiện thực tế.

Chính quyền xã Ba Tri được yêu cầu công khai nội dung quy hoạch, tuyên truyền để người dân nắm rõ, đồng thuận và phối hợp trong quá trình thực hiện.