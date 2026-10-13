Tỉnh Vĩnh Long bãi bỏ hai quyết định về bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Ô tô, xe máy thuộc nhóm phương tiện chịu lệ phí trước bạ theo quy định (ảnh minh họa).

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 100/2026/QĐ-UBND ngày 3/10/2026 về việc bãi bỏ các quyết định do UBND tỉnh ban hành. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 13/10/2026.

Theo đó, UBND tỉnh bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 333/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 về sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 333/2025/QĐ-UBND.

Quyết định số 100/2026/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính ký, được ban hành trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

Theo điều khoản thi hành, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định.

Việc bãi bỏ hai quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 13/10/2026.