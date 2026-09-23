Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng lực lượng triệt phá chuyên án CB926p

Ngày 22/9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án CB926p, triệt phá đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng.

Dự buổi trao thưởng về phía tỉnh có các đồng chí: Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Về phía Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đồng chí Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án CB926p.

Thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh chuyên án CB926p, lúc 21 giờ 30 phút ngày 18/9, tại khu vực xóm Lũng Tung, xã Quang Trung, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng PC04 (Công an tỉnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh) cùng các lực lượng chức năng mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Văn Tùng (sinh năm 1964), trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn và Nông Tuấn Hùng (sinh năm 1970), trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 8 bánh hêrôin, tổng trọng lượng 2.573,82 gram, 1 xe ô tô, 1 xe máy và 3 điện thoại di động.

Các đối tượng khai nhận vận chuyển trái phép số ma túy trên lên Cao Bằng để bán kiếm lời. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; tiến hành điều tra ban đầu, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang biểu dương, ghi nhận những thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy thời gian qua, đặc biệt là chiến công xuất sắc của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong chuyên án CB926p. Đề nghị trong thời gian tới các lực lượng tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, chủ động trong công tác bám, nắm tình hình địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.