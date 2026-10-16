Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt nhân ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Trong thời gian qua, các cơ quan xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy luôn nỗ lực giữ vị trí, vai trò quan trọng trong công tác tham mưu chiến lược, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương các thế hệ cán bộ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy luôn phát huy truyền thống “trung thành, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, hiệu quả” và khẳng định vai trò “nòng cốt” trong tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo thống nhất, hiệu quả.

Nổi bật, Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy vai trò “trung tâm tổng hợp thông tin, tham mưu chiến lược” phục vụ trực tiếp sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với tinh thần “chủ động, kịp thời, chu đáo”; tiên phong trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo.

Đồng chí Hoàng Giang -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ở lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, tham mưu toàn diện các nhiệm vụ; nổi bật là đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu đổi mới đánh giá cán bộ theo tiêu chí, kết quả công việc, ứng dụng KPI, hướng tới “đánh giá đúng, bố trí phù hợp, phát huy năng lực, sở trường”.

Với yêu cầu công tác tư tưởng đi đầu mở đường, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động nắm chắc tình hình, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong tuyên truyền các chủ trương lớn, những vấn đề mới và nội dung Nhân dân quan tâm.

Cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tại buổi gặp mặt nhân ngày truyền thống.

Quán triệt tinh thần “giám sát để phòng ngừa, kiểm tra để làm rõ, xử lý để giữ nghiêm kỷ luật”, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, triển khai nhiều cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề thực tiễn đặt ra.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát huy vai trò với tinh thần “chủ động, kiên trì, hiệu quả”; không chỉ tham mưu, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc mà còn khai thác, tổng hợp thông tin trên các lĩnh vực.

Công tác dân vận tiếp tục phát huy tinh thần “gần dân, hiểu dân, lắng nghe và trách nhiệm với Nhân dân” thông qua nắm tình hình cơ sở, tham mưu giải quyết kiến nghị chính đáng, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy thời gian tới. Đó là: Nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động đi trước một bước, mỗi nội dung tham mưu phải “đúng chủ trương, sát thực tiễn, rõ giải pháp, khả thi trong thực hiện”.

Gắn chặt tham mưu với theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả, lấy “chuyển biến thực tế làm thước đo chất lượng tham mưu”, từng cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ phải bám sát việc triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thuộc lĩnh vực, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Thực hiện phương châm “rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả”, cơ quan chủ trì phải chủ động tổ chức công việc, tổng hợp đầy đủ ý kiến, chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ tham mưu; cơ quan phối hợp phải tham gia đúng hạn, có chính kiến, chịu trách nhiệm về nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Với nhiệm vụ chuyển đổi số phải sâu, rộng, mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, phải thực sự “giảm thao tác, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng” nhằm mục tiêu tham mưu “nhanh - đúng - toàn diện, bảo đảm công việc được giải quyết đúng quy trình, thông suốt, an toàn và bảo mật.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ “trung thành trong công tác, trung thực trong tham mưu, trách nhiệm trong thực hiện”, mỗi cán bộ phải thường xuyên học tập, rèn luyện bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, liêm chính, tận tụy; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đặt lợi ích chung lên trên, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo năng lực và trách nhiệm. Người đứng đầu phải nêu gương, chú trọng đào tạo, chăm lo đời sống cán bộ; xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, khuyến khích sáng tạo, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, yên tâm cống hiến.