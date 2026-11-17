Các đại biểu tham dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới tại Tỉnh ủy Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Tham dự hội nghị, đông đảo cán bộ, đảng viên được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu quan điểm của Đảng về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cùng bước phát triển mới trong nhận thức lý luận của Đảng về những nội dung cốt lõi trong di sản mà Người để lại; gần đây là bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh”, chuyển mạnh từ tư duy “làm theo” sang hành động “thực hành”, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra.

Báo cáo viên cũng chỉ rõ các phương pháp lý luận gắn liền với thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan; xác định mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm; giải quyết biện chứng mối quan hệ giữa chiến lược và sách lược; biết thắng từng bước cùng phương pháp nêu gương, kết hợp với tự phê bình và phê bình, chăm lo bồi dưỡng, sử dụng và phát huy vai trò của cán bộ. Qua đó, hình thành hệ thống phương pháp về nhận thức, lãnh đạo, công tác và phương pháp vận động quần chúng; đồng thời phân tích sự bó hữu cơ, tác động qua lại lẫn nhau trong thực hành phương pháp Hồ Chí Minh.

Báo cáo viên giới thiệu nội dung chuyên đề tại Tỉnh ủy Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Liên hệ thực tiễn tổ chức thực hiện ở Thanh Hóa, báo cáo viên gợi mở mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gương mẫu học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc hằng ngày; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện hiệu quả chức trách, nhiệm vụ theo phương châm “1 xuyên suốt-1 người chịu trách nhiệm xuyên suốt; 6 rõ - rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm”; lấy tiến độ, sản phẩm và kết quả cuối cùng làm thước đo chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo; quyết liệt tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” và chuẩn hóa quy trình quản trị.

Chủ động triển khai phương án kiện toàn về tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; hoàn thiện thể chế phát triển gắn với bứt phá kinh tế, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực; phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển Thanh Hóa giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tiếp tục củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Nội dung chuyên đề được truyền trực tuyến đến các Đảng ủy cơ sở ở Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản, hướng dẫn về nội dung chuyên đề toàn khóa; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh ﻿phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: MAI LUẬN)

Vận dụng sáng tạo phương pháp Hồ Chí Minh để đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Gắn lý luận với thực tiễn, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong cách làm, phát huy sức mạnh của tập thể để giải quyết công việc đạt kết quả cao nhất. Thực hiện nghiêm phương châm “1 xuyên suốt, 6 rõ”; lấy tiến độ, chất lượng, sản phẩm và kết quả cuối cùng làm thước đo.

Đưa việc thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thành chuẩn mực trong văn hóa công vụ và sinh hoạt hằng ngày; gắn học tập và thực hành giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề cấp thiết của tỉnh và những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Cán bộ, đảng viên trong tỉnh Thanh Hóa cập nhật kiến thức mới. (Ảnh: MAI LUẬN)

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan đảng và hệ thống chính trị, chuẩn hóa dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.