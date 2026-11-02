Tỉnh ủy Thái Nguyên công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Sông Công nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Duy Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Bá Chính, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương, giữ chức Giám đốc Sở Công Thương. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trao Quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Sông Công.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Duy Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Y tế và Sở Công Thương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi quyết định về công tác cán bộ đều xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và gắn với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đều là những cán bộ có trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm công tác, đã trải qua nhiều vị trí và trưởng thành từ thực tiễn cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa phương, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của tỉnh.

Đồng thời bám sát thực tiễn cơ sở, rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng ngành, địa phương; chủ động đổi mới tư duy, tầm nhìn và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tham mưu cho tỉnh cũng như hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét, những đột phá mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng địa phương, đơn vị và toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ được giao nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại diện các đồng chí nhận quyết định, đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh; đồng thời khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn.

Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trên cương vị công tác mới, các đồng chí nhận quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh thể hiện quyết tâm sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề cần tập trung giải quyết của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ đó chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, lấy kết quả công việc, tiến độ giải quyết nhiệm vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.