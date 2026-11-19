Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lữ Ngọc Bình công bố Quyết định số 432-QĐNS/TW ngày 9/11/2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tỉnh Quảng Ngãi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đề nghị, trên cương vị mới, Đại tá Trần Hữu Ích tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đặc biệt, cần sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đồng thời, Đại tá Trần Hữu Ích khẳng định sẽ chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Trần Hữu Ích sinh năm 1977, tại thành phố Đà Nẵng, từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Từ tháng 9/2026, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.