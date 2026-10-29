Tỉnh ủy Lào Cai gặp mặt cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Quang cảnh Hội nghị gặp mặt cán bộ được quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ cán bộ được quy hoạch Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Hội nghị được kết nối từ Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Yên Bái) đến điểm cầu 99 xã, phường của tỉnh.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin khái quát kết quả công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031 tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông tin khái quát kết quả công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031. Theo đó, công tác lãnh đạo quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 được triển khai trong điều kiện hợp nhất tỉnh Lào Cai, thực hiện mô hình tổ chức các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đơn vị hành chính với yêu cầu lãnh đạo, quản lý ngày càng cao và toàn diện hơn. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo đảm tính kế thừa, liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ lãnh đạo sau hợp nhất.

Bí thư Đảng ủy phường Văn Phú và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích sâu những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ; đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể về cơ chế, chính sách, đào tạo, luân chuyển, lựa chọn và quy hoạch cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, buổi gặp mặt là dịp để Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch. Đồng chí khẳng định, công tác quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài, bảo đảm tính kế thừa, liên tục và phát triển của tổ chức Đảng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ niềm tự hào về truyền thống xây dựng, trưởng thành của đội ngũ cán bộ tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ, với nhiều đồng chí được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tin tưởng giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng. Tiêu biểu có các đồng chí: Phùng Quốc Hiển, Tráng A Pao, Giàng Seo Phử, Bùi Quang Vinh, Nguyễn Hữu Vạn; tiếp nối truyền thống đó là các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Đặng Xuân Phong...

Hiện đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch cấp tỉnh, cấp xã là trên 5.000 người, trong đó có 730 đồng chí quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trước yêu cầu phát triển của đất nước và tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy định hướng công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ nhiệm kỳ gồm: Ưu tiên chất lượng, dành dư địa bổ sung nguồn quy hoạch; mở rộng phạm vi phát hiện, lựa chọn cán bộ; liên tục rà soát, đánh giá để điều chỉnh quy hoạch gắn với bố trí cán bộ.

Đối với đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch cần bảo đảm các yêu cầu, đó là: Có động cơ phấn đấu trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng tự giữ mình trước quyền lực, lợi ích; có tư duy chiến lược, có tầm nhìn xa và lựa chọn đúng vấn đề, từng bước vượt qua giới hạn về chuyên môn và phạm vi công việc quen thuộc để rèn luyện và trưởng thành; cán bộ mạnh về tổ chức thực hiện, có năng lực giải quyết việc khó và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả. Cùng với đó là chủ động, sáng tạo để cụ thể hóa chủ trương thành nhiệm vụ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, nguồn lực và thời hạn. Đồng thời, cán bộ phải có năng lực tập hợp, quy tụ đội ngũ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể; không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới bản thân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Phải coi quản lý sau quy hoạch là quá trình phát triển cán bộ liên tục, người đứng đầu chịu trách nhiệm về chất lượng nguồn kế cận; tạo điều kiện để cán bộ được đào tạo, giao việc, luân chuyển phù hợp. Bên cạnh đó, mở rộng nguồn cán bộ từ cơ sở, địa bàn khó, lĩnh vực mới; tạo cơ hội cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số có cơ hội phấn đấu, phát triển.

Kịp thời sàng lọc cán bộ không còn đáp ứng tiêu chuẩn, giảm uy tín, triển vọng theo yêu cầu "có vào, có ra", "có lên, có xuống" trên cơ sở đánh giá công tâm, minh bạch, đúng quy định; tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát quyền lực, ngăn chặn “chạy quy hoạch”, “chạy chức”, “chạy quyền” và tình trạng cục bộ trong khâu tổ chức, cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác theo dõi, rà soát, đánh giá toàn diện mức độ đáp ứng yêu cầu và năng lực của từng cán bộ trong diện quy hoạch thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời bổ sung những cán bộ có triển vọng phát triển, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đáp ứng yêu cầu; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ trong quy hoạch có triển vọng qua các vị trí, các địa bàn khác nhau; khẩn trương triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ, cập nhật thông tin về tiêu chuẩn, năng lực, quá trình công tác và sản phẩm cụ thể để làm cơ sở cho công tác tổ chức, cán bộ giai đoạn hiện nay và thời kỳ tiếp theo.