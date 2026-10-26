Tỉnh uỷ Lạng Sơn quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm: Nghị quyết số 31 ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29 ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30 ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị cũng quán triệt Kết luận số 107 ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế của hệ thống chính trị.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề tại hội nghị

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt chuyên đề tại hội nghị

Trong chương trình, các đại biểu được quán triệt Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 225 ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027; thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn kiện để chủ động quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, thực chất.

Để nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị: Các cấp ủy gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ lề lối làm việc của chính cấp ủy, lựa chọn đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi đến kết quả cuối cùng. Công tác kiểm tra, giám sát cần chú trọng phát hiện sớm, phòng ngừa từ xa, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn mang tính hệ thống, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Cùng với đó, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài, giữ gìn liêm chính; lấy yêu cầu nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm căn cứ đánh giá cán bộ. Việc đánh giá phải bảo đảm thường xuyên, thực chất; đề cao trách nhiệm của người đánh giá, giới thiệu, bố trí cán bộ. Các cấp ủy cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ; thu hút nhân tài xuất phát từ yêu cầu phát triển thực tiễn của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đảng viên tham gia hoạt động kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm xác định rõ quyền, trách nhiệm của từng nhóm đối tượng và kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích.

Đồng chí nhấn mạnh: Các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027, xác định rõ động lực tăng trưởng, phát huy lợi thế kinh tế hiện có và hạ tầng kết nối, nghiên cứu các lĩnh vực tăng trưởng mới còn nhiều dư địa.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy trực thuộc đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các văn kiện, bảo đảm phù hợp với chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá kết quả thực hiện phải gắn với đối chiếu giữa báo cáo và thực tế tình hình kinh tế - xã hội tại cơ sở.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần đưa các nghị quyết, kết luận vào thực tiễn.

Đối với nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và số hóa hồ sơ đảng viên, đồng chí nêu rõ đây là những nhiệm vụ có khối lượng lớn, thời gian thực hiện gấp, vì vậy, các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cần quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ; phát huy dân chủ, chịu trách nhiệm trực tiếp trong bảo đảm chất lượng dữ liệu và tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.