Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm chúc Tết Katê đồng bào Chăm tại xã Bắc Bình

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm chúc Tết Katê. (ẢNH: QUÝ NGỌC)

Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội đồng chức sắc Bà-la-môn giáo cho biết, Lâm Đồng hiện có gần 43.000 người Chăm sinh sống tập trung tại các xã: Bắc Bình, Tuy Phong, Liên Hương, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc… Với yêu cầu nhận thức mới của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện nếp sống văn minh, đa số các hộ tín đồ Chăm đã có những chuyển biến dần về việc áp dụng vệ sinh môi trường và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các lễ nghi, luật tục. Một số hủ tục, mê tín dị đoan dần dần loại bỏ.

Các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trong cộng đồng tín đồ đều có sự thay đổi theo hướng phù hợp với yêu cầu của xã hội phát triển. Trong nhiệm kỳ qua, nhà nước, mạnh thường quân quan tâm đầu tư kinh phí để trùng tu kịp thời các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh là những cơ sở thờ tự đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi trong các dịp hành lễ truyền thống hằng năm. Nhất là nâng cao niềm tin cho cộng đồng người Chăm về tín ngưỡng tâm linh, góp phần tăng thêm vẻ đẹp về nghệ thuật kiến trúc để thu hút lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghiên cứu.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà cho người dân. (ẢNH: QUÝ NGỌC)

Năm 2026, đền thờ Po Dam ở thôn Lâm Hòa được Nhà nước quan tâm đầu tư trùng tu toàn bộ di tích với diện tích là 2.400m2, hoàn thành tháng 7/2026 đưa vào hoạt động vào dịp Katê giữa tháng 10/2026. Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm nỗ lực duy trì hoạt động theo kế hoạch hằng năm vào dịp Lễ hội Katê và tết Nguyên đán góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa truyền thống, gắn với công tác trưng bày hơn 1.500 hiện vật gốc.

Tết Katê là Tết cổ truyền của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, diễn ra vào ngày 1/7 Chăm lịch. Lễ hội Katê 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9/10-12/10/2026 ở di tích Tháp PoshaInư (phường Phú Thủy) và Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm (xã Bắc Bình). Lễ hội Katê không đơn thuần là một ngày hội mà là dịp trở về với cội nguồn, tưởng nhớ tổ tiên, các vị thần linh và những người có công với cộng đồng. Lễ hội còn gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng thuận lợi, gia đình hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho người dân. (ẢNH: QUÝ NGỌC)

Sau khi nghe báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ cho hay, đời sống người dân khi thấy đời sống, tình hình sản xuất bà con ngày càng khởi sắc; là nhờ nỗ lực của các địa phương trong công tác vận động đồng bào Chăm Bà-la-môn tích cực phát huy truyền thống đoàn kết, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tuân thủ pháp luật và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ khẳng định và đề cao vai trò của các vị chức sắc, sư cả và người có uy tín trong cộng đồng Chăm, là cầu nối quan trọng truyền tải các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến với bà con. Những người này vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chính vì vậy, người đồng bào dân tộc thiểu số tích cực ủng hộ, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định đời sống và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đặc biệt, thời gian qua, nhiều học sinh người Chăm đã có tinh thần vượt khó, học tập thành đạt; những nỗ lực gìn giữ, tôn tạo và phát huy văn hóa truyền thống, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu. (ẢNH: QUÝ NGỌC)

Nhân dịp Tết Katê, đồng chí Đặng Hồng Sỹ gửi lời chúc mừng đến Hội đồng Chức sắc tỉnh và toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm và hạnh phúc. Bên cạnh đó, các vị Sư cả, chức sắc, Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò vận động, tuyên truyền, có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng Chăm; đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Do đó, các địa phương quan tâm hướng dẫn bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư cơ giới hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh giao thương, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà cho người dân. (ẢNH: QUÝ NGỌC)

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị, các địa phương tiếp tục cần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân tộc-tôn giáo, quan tâm phát triển đảng viên trẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên gần gũi, lắng nghe và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của bà con.

Thông qua Tết Katê, tỉnh mong muốn các địa phương phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành phối hợp tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, để mỗi dịp Tết Katê thực sự trở thành ngày hội lớn mang đậm bản sắc dân tộc, thu hút du khách và lan tỏa giá trị văn hóa Chăm, góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Tỉnh ủy đã tặng những phần quà cho các vị chức sắc, sư cả và người có uy tín trong cộng đồng Chăm Bà-la-môn và chúc đồng bào Chăm đón Katê 2026 an lành, hạnh phúc.