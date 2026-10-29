Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 28-10, đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa ký ban hành Kế hoạch số 134 của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ.

Quán triệt và triển khai kế hoạch, chiều 28-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và văn bản triển khai của tỉnh với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ hội trường Tỉnh ủy đến điểm cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và văn bản triển khai của tỉnh.

Quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả

Theo Kế hoạch số 134, Tỉnh ủy yêu cầu quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết số 29-NQ/TW, 30-NQ/TW, 31-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 47-CTr/TW của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị; cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhất là yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh ủy cũng yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cơ quan chủ trì, phối hợp, tiến độ và sản phẩm cụ thể; bảo đảm phân công đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, không chồng chéo, trùng lặp với các chương trình, kế hoạch đã ban hành. Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc triển khai phải đồng bộ, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng phục vụ Nhân dân và hiệu quả giải quyết công việc làm thước đo. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khắc phục tình trạng hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện thực chất, hiệu quả.

Xác định cụ thể các nhóm nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chuyên đề

Theo kế hoạch, Tỉnh ủy xác định nhóm các nhiệm vụ chung (thực hiện theo Phụ lục 1) bao gồm: Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng dữ liệu và hạ tầng số; tăng cường cơ chế tham vấn, giám sát và nắm tình hình dư luận xã hội; kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết.

Về rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Tỉnh ủy giao Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của địa phương; tăng cường công tác thẩm tra, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền (hoàn thành việc rà soát trong năm 2026 và thực hiện thường xuyên).

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh; triển khai xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương (hoàn thành việc rà soát trong năm 2026 và thực hiện thường xuyên).

Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rà soát các nghị quyết, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch và văn bản có liên quan thuộc phạm vi quản lý; cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Trung ương và của tỉnh; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản thuộc thẩm quyền; tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nội dung vượt thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh (thực hiện thường xuyên).

Về xây dựng dữ liệu và hạ tầng số, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì triển khai nghiệp vụ, nội dung và chất lượng dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, biên chế, vị trí việc làm theo yêu cầu, kế hoạch và tiến độ của Ban Tổ chức Trung ương; các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp, cập nhật, khai thác dữ liệu theo thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan triển khai kết nối, liên thông Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, hướng dẫn của Trung ương (hoàn thành trong năm 2027 theo lộ trình của Trung ương).

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật dữ liệu về các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản trên địa bàn tỉnh trong phân hệ tích hợp của Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; bảo đảm thống nhất, liên thông, không xây dựng hệ thống riêng (thực hiện theo lộ trình triển khai của Trung ương trong năm 2026 và duy trì cập nhật thường xuyên).

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc phạm vi quản lý xây dựng, chuẩn hóa, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu và hạ tầng số theo kiến trúc, nền tảng dùng chung của Đảng và hệ thống chính trị; bảo đảm đồng bộ, liên thông, an ninh, an toàn, bảo mật và đúng thẩm quyền (thực hiện thường xuyên).

Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn thông tin, an ninh dữ liệu trong quá trình xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu và vận hành hạ tầng số. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc phạm vi phụ trách phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan kiểm tra, bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn, bảo mật trước khi kết nối, liên thông Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên với các hệ thống ngoài Đảng theo hướng dẫn của Trung ương (hoàn thành các điều kiện bảo đảm phù hợp với tiến độ kết nối trong năm 2027; giám sát thường xuyên trong quá trình vận hành).

Về tăng cường cơ chế tham vấn, giám sát và nắm tình hình dư luận xã hội, Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi, đánh giá kết quả triển khai, kịp thời kiến nghị xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập và trách nhiệm có liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cụ thể hóa (thực hiện thường xuyên).

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tăng cường giám sát, tham vấn, tập hợp ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết và phản hồi kịp thời, minh bạch; bảo vệ người phản ánh trung thực. Đồng thời, tăng cường tiếp dân, đối thoại, lắng nghe, giải thích, thuyết phục và đồng hành cùng Nhân dân; kịp thời tổng hợp, báo cáo những vấn đề bức xúc, kiến nghị; phân định rõ trách nhiệm chuyển ý kiến, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, theo dõi thời hạn, kết quả xử lý và phản hồi; không làm thay trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước. Cùng với đó, tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp, chuyên gia và cơ sở phục vụ việc đánh giá, điều chỉnh chủ trương, chính sách của tỉnh (hoàn thành rà soát trong quý I/2027 và thực hiện thương xuyên).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức rà soát, đánh giá và tiếp tục nâng cao hiệu quả các phương thức nắm bắt, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thông qua hoạt động nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng thông tin, tuyên truyền và kiến nghị xử lý vấn đề phát sinh (hoàn thành rà soát trong quý I/2027 và thực hiện thường xuyên).

Về kiểm tra, giám sát, Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiến hành tổng rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; phối hợp theo dõi việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hoặc kiểm tra, giám sát. Đối với từng hạn chế, khuyết điểm phải xác định rõ nguyên nhân, nội dung cần khắc phục, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, thời hạn, kết quả và cơ chế kiểm chứng; bảo đảm việc khắc phục thực chất, kịp thời, không để hạn chế, khuyết điểm kéo dài, tái diễn (hoàn thành việc rà soát trong năm 2026 và thực hiện thường xuyên).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy theo hướng tích hợp, hạn chế tổ chức nhiều đoàn kiểm tra giám sát có cùng đối tượng trong cùng thời điểm; tăng cường kiểm tra dựa trên dữ liệu, cảnh báo sớm. Tổ chức giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không quyết định, không hành động; triển khai thực hiện hoặc chủ trì cụ thể hóa bộ tiêu chí nhận diện các hành vi né tránh, đùn đẩy, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; xử lý hoặc kiến nghị xử lý, thay thế người đứng đầu vi phạm theo thẩm quyền (hoàn thành việc rà soát trong quý I/2027 và thực hiện thường xuyên).

Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện sơ kết, tổng kết định kỳ việc thực hiện các nghị quyết theo quy định và chỉ đạo của Trung ương.

Các nhóm nhiệm vụ chuyên đề được cụ thể hóa tại 3 phụ lục, gồm: Nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới (6 nhiệm vụ có lộ trình cụ thể, 8 nhiệm vụ thường xuyên); nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (7 nhiệm vụ có lộ trình cụ thể, 7 nhiệm vụ thường xuyên); nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới (16 nhiệm vụ có lộ trình cụ thể, 3 nhiệm vụ thường xuyên).

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện

Để tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và kế hoạch này; kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề lớn, mới, khó, phức tạp hoặc có nguy cơ chồng chéo, bỏ trống; xác định tập trung theo dõi 3 nội dung trọng tâm trong năm 2027 để đánh giá sự chuyển biến, gồm: Chất lượng tổ chức đảng (qua năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tự phát hiện và khắc phục hạn chế, khuyết điểm); đổi mới hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy (qua năng lực tổng kết thực tiễn, phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm); chất lượng đội ngũ cán bộ (qua kết quả đánh giá cán bộ).

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tại 4 phụ lục chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, phân công người phụ trách, bố trí nguồn lực trong phạm vi thẩm quyền. Kết quả thực hiện gắn với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, nhất là người đứng đầu; không lấy việc ban hành văn bản, tổ chức hội nghị, hoàn thành quy trình làm căn cứ chủ yếu xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và kế hoạch này: Cụ thể hóa thành kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực; rà soát vị trí việc làm, kiện toàn đội ngũ cán bộ, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thầm quyền, rõ thời hạn, rõ sản phẩm; phát huy tính chủ động, đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện các nghị quyết và chương trình hành động của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.