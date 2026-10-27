Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Nghị quyết về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên có chủ trương đầu tư Dự án đầu tư tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường Vành đai V-vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đầu tư xây dựng trục phát triển bắc-nam, tỉnh Hưng Yên, đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển; dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Tống Trân trên địa bàn các xã Tống Trân, Tiên Hoa, Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên; kế hoạch xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên đến năm 2030; đồng thời ban hành Nghị quyết về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên trở thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các nội dung, trong đó nêu bật vai trò quan trọng của các dự án, kế hoạch, nghị quyết trong chiến lược phát triển của tỉnh; tập trung phân tích các điều kiện, lộ trình thực hiện để đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đề nghị: Đối với kế hoạch xây dựng, phát triển đô thị đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng đồng thời đề án công nhận đô thị loại I và đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, xác định cụ thể các bước thực hiện, cơ quan chủ trì và trách nhiệm của từng đơn vị. Quá trình phát triển đô thị phải được thực hiện đồng bộ với xây dựng nông thôn mới, bảo đảm hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa, cảnh quan và những giá trị đặc trưng của vùng đất, con người Hưng Yên; tránh phát triển thiếu định hướng làm mất bản sắc địa phương.

Đối với hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, các cơ quan tham mưu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện đồng thời các quy trình, thủ tục theo quy định, phấn đấu sớm triển khai dự án. Các xã, phường có liên quan tập trung xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Công tác tái định cư phải được chuẩn bị chủ động, bảo đảm điều kiện hạ tầng và cơ sở vật chất tại nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Về thực hiện Nghị quyết phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên, cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; cấp xã căn cứ tình hình thực tế, xây dựng chương trình hành động sát với địa bàn, xác định rõ từng nhiệm vụ.

Đối với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt phương án trong tháng 10 và đề án liên quan trong tháng 11, bảo đảm việc sắp xếp phát huy hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị chủ động đi vào hoạt động nền nếp…