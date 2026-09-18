Tỉnh ủy Hà Tĩnh thành lập hai Đảng bộ trực thuộc

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Văn Đức)

Đồng thời, kiện toàn tổ chức Đảng theo quy định số 208-QĐ-TW, ngày 26/7/2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Theo quyết định được công bố, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tiến hành chuyển 73 đảng bộ là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, thí điểm thành lập: Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy; chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư của Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (Ảnh: Văn Đức)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí; chỉ định đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đồng chí Nguyễn Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/9/2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định phân công, bổ nhiệm đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.