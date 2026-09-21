Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã

Gặp mặt cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Dự gặp mặt có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Các đại biểu dự gặp mặt.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương; kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương thành hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện của tỉnh; quy định rõ về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện, đối tượng, độ tuổi và cấu trúc tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh điều hành thảo luận.

Quá trình tổ chức thực hiện các bước, các hội nghị lấy ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm được triển khai thận trọng, nghiêm túc, tuân thủ tuyệt đối quy trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc "phân cấp đi đôi với kiểm soát quyền lực, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân".

Các đại biểu dự gặp mặt.

Nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, tổng số cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cấp tỉnh, cấp xã gồm có 836 đồng chí. Cơ cấu cán bộ nữ chiếm 24,3%; cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm 42,1%. Tỷ lệ học vấn của đội ngũ cán bộ đưa vào danh sách quy hoạch toàn tỉnh ghi nhận sự chuyển biến bứt phá. Công tác đào tạo, chuẩn hóa về lý luận được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm tính chiến lược về tiêu chuẩn chính trị khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cấp.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Phát biểu kết luận tại cuộc gặp mặt, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: Trong bối cảnh tỉnh ta đang bước vào thời kỳ phát triển với mục tiêu rất cao, nhiệm vụ nặng nề, nhiều vấn đề khó, phức tạp, cùng với việc vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu phân cấp, phân quyền mạnh hơn, kỳ vọng của nhân dân và doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Vì vậy, cán bộ không chỉ hoàn thành phần việc được giao, mà phải có khả năng kiến tạo, tạo ra chuyển biến và giá trị mới cho ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị và cho sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm chủ động phát hiện, đào tạo, bố trí, bảo vệ và sàng lọc cán bộ; thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; công tâm, khách quan, minh bạch; đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Định kỳ cấp uỷ, cơ quan quản lý cán bộ phải gặp gỡ, quán triệt, giao nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá kết quả; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ trong quy hoạch, phát hiện "từ sớm, từ xa" các nhân tố nổi trội để bồi dưỡng, sử dụng và nhận diện dấu hiệu rủi ro để phòng ngừa, chấn chỉnh, sàng lọc. Không để cán bộ trong quy hoạch bị "treo", bị bỏ quên, lãng phí hoặc tự bằng lòng với chính mình.

Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng toàn diện, thực chất, đa chiều, thường xuyên; lấy kết quả, sản phẩm, hiệu quả công việc, uy tín thực tiễn và mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo gốc. Chú trọng khả năng giải quyết việc khó, tháo gỡ điểm nghẽn, khắc phục tồn tại, hạn chế; kiên quyết tránh đánh giá nặng về hồ sơ, báo cáo, thành tích hình thức. Thực hiện quy hoạch theo hướng “động”, “mở”, rà soát thường xuyên danh sách quy hoạch, chủ động chuẩn bị trước một bước cho các nhiệm kỳ tiếp theo; chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, có năng lực trình độ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; coi trọng cơ cấu nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Không khép kín quy hoạch trong từng cơ quan, ngành, địa phương. Gắn chặt quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của chức danh dự kiến; mạnh dạn giao việc, luân chuyển, điều động để cán bộ được rèn luyện và thể hiện năng lực. Quan tâm khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức vì lợi ích chung.

Đối với các cán bộ được quy hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ thường xuyên phải tự soi lại mình xem đã làm được sản phẩm gì có giá trị; đã dám nhận việc khó, bảo vệ cái đúng chưa; đã quy tụ được đội ngũ, học được cái mới chưa; đã giữ mình, giữ danh dự trước quyền lực và lợi ích chưa. Cán bộ có triển vọng cần khẳng định khi được giao quyền lực thì không chủ quan, lạm quyền; khi chưa được giao quyền lực thì không nản chí, không so bì, không phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để tâm tư cá nhân ảnh hưởng đến việc chung. Cán bộ đã được quy hoạch nhưng chưa được giới thiệu ứng cử, không trúng cử hoặc chưa được bổ nhiệm, cần bình tĩnh, cầu thị, tiếp tục phấn đấu.

Mỗi cán bộ phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất, uy tín và trách nhiệm; chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; công tâm, khách quan trong công việc; gần nhân dân và có trách nhiệm với nhân dân. Chủ động nâng cao năng lực tư duy, tham mưu và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, từng bước có tầm nhìn vượt ra khỏi phạm vi công việc chuyên môn của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực, địa bàn, công việc được phân công. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; chấp hành sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức. Việc thuộc thẩm quyền phải kịp thời xem xét, quyết định; việc vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất phương án xử lý, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Nâng cao năng lực tổ chức công việc, phối hợp và quy tụ đội ngũ, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, giữ vững nguyên tắc, đồng thời tạo được sự đồng thuận, dẫn dắt tập thể cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mỗi đồng chí coi việc được đưa vào quy hoạch là động lực để phấn đấu; mỗi nhiệm vụ được giao là một cơ hội để trưởng thành; mỗi việc khó của tỉnh là một cơ hội để khẳng định bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của mình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các đồng chí được quy hoạch không đặt câu hỏi "bao giờ đến lượt mình", mà tự hỏi khi được tham gia mình sẵn sàng đến đâu trước yêu cầu nhiệm vụ mới; không chỉ nghĩ mình sẽ được giao vị trí nào, mà phải xác định rõ mình có thể đóng góp gì cho sự phát triển của tỉnh; đồng thời, cần xem nhau là những người cùng trách nhiệm đối với tương lai của tỉnh để chân thành chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau, cùng khát vọng, cùng hành động và cùng hướng đến kết quả chung.