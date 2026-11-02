Tỉnh ủy Đồng Tháp công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Phan Văn Thắng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Theo các Quyết định, điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Phương Bình, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Mỹ giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Thắng chúc mừng 3 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, phân công nhiệm vụ mới. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của mỗi đồng chí trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo tỉnh cùng thủ trưởng các cơ quan có cán bộ nhận quyết định chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị các đồng chí nhận quyết định tiếp tục phát huy sở trường, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình, chủ động thực hiện nhiệm vụ, không né tránh khó khăn, vướng mắc; kịp thời trao đổi, phối hợp với tập thể lãnh đạo và các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác.

Đồng chí đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ, phân công nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí phát huy tốt nhất năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Văn Thắng phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Đồng chí Phan Văn Thắng cho biết, sau hợp nhất, tỉnh tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu và lộ trình đề ra.

Đến nay, công tác sắp xếp cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ, bảo đảm số lượng cấp phó theo quy định, đồng thời ưu tiên những cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.